Siyanür suya, havaya ve toprağa karışırsa ne olur? Siyanürün insan vücuduna zararları neler? İşte tehlikeleri…

SİYANÜR SUYA KARIŞIRSA NE OLUR?

Son derece zehirli bir madde olan siyanür, hücresel solunumu durdurarak ölüme neden olabilir. Bu tehlikeli madde, suya karıştığında insanlar ve hayvanlar tarafından yutulabilir veya solunabilir, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, siyanürün Fırat Nehri gibi su kaynaklarına karışması engellenmeye çalışılıyor. Çeşitli önlemler alınarak, su kaynaklarının temizliği ve insan sağlığının korunması hedefleniyor.