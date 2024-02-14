14 Şubat 2024, Çarşamba
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Siyanür suya, havaya ve toprağa karışırsa ne olur? Siyanürün insan vücuduna zararları neler? İşte tehlikeleri…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Siyanür suya, havaya ve toprağa karışırsa ne olur? Siyanürün insan vücuduna zararları neler? İşte tehlikeleri…

Erzincan altın madeninde meydana gelen heyelan ve toprak kayması sonrası siyanürün toprağa, suya ve havaya karışması durumunda neler olabileceğini merak etmeye ve araştırmaya başladı. İşte detaylar….

Erzincan altın madeninde meydana gelen heyelan ve toprak kayması sonrası 9 işçi siyanürlü toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri toprak altında kalan ekiplere ulamak için çalışmalara devam ediyor. Öte yandan ise siyanürlü toprağın Fırat nehrine ulaşma ihtimaline karşı Sabırlı Deresinin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfez kapakları tedbir amaçlı kapatıldı. Vatandaşlar ise siyanürün toprağa, suya ve havaya karışması durumunda neler olabileceğini merak etmeye ve araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevapları...

SİYANÜR SUYA KARIŞIRSA NE OLUR?

Son derece zehirli bir madde olan siyanür, hücresel solunumu durdurarak ölüme neden olabilir. Bu tehlikeli madde, suya karıştığında insanlar ve hayvanlar tarafından yutulabilir veya solunabilir, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, siyanürün Fırat Nehri gibi su kaynaklarına karışması engellenmeye çalışılıyor. Çeşitli önlemler alınarak, su kaynaklarının temizliği ve insan sağlığının korunması hedefleniyor.

SİYANÜR HAVAYA KARIŞIRSA NE OLUR?

Siyanür, genellikle hidrojen siyanür formuna dönüşerek buharlaşır, bu da zararlı miktarın azalmasına neden olur. Su içerisindeki siyanürün bir kısmı ise mikroorganizmalar veya demir gibi metallerle birleşerek daha az zararlı kimyasallara dönüşür. Bu doğal süreçler, su kaynaklarında siyanürün zararlı etkilerinin azalmasına neden olur.

SİYANÜR TOPRAĞA KARIŞIRSA NE OLUR?

Siyanür, toprağa karıştığında zehirli gıda üremesine neden olabilir, bu da insan sağlığını tehdit eder. Siyanür, solunum veya sindirim yoluyla vücuda bulaştığında son derece ölümcül olabilir. Bu nedenle, siyanürün çevreye ve insanlara zarar vermesini önlemek için çeşitli önlemler alınmaktadır.

SİYANÜR ZARARLARI

Solunum sistemine ciddi zararlar verebilir. Solunum yollarında tahrişe ve solunum yetmezliğine neden olabilir.

Kalp atışlarını düzensizleştirebilir ve kan basıncını düşürebilir. Bu da kalp ve dolaşım sistemine zarar verebilir.

Sinir sistemini etkileyebilir ve sinir hücrelerine zarar verebilir. Bu durum, baş dönmesi, baş ağrısı, kasılmalar ve nöbetlere neden olabilir.

Vücuttaki normal metabolizma süreçlerini engelleyebilir. Bu, metabolik asidoz gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yeterli miktarda siyanür alımı, hızlı ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Siyanür zehirlenmesi vakalarında hızlı tıbbi müdahale hayati önem taşır.

Uzun süre maruz kalındığında, siyanür bazı kanser türlerinin gelişimine katkıda bulunabilir. Özellikle sigara dumanında bulunan siyanürün akciğer kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.

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