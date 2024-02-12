Çöpe atmaktan kurtarıyor! Paslanan bıçakları temizlemek için bunu deneyin

🔸Beyaz Sirke ile Temizleme: Büyük bir kaba beyaz sirke doldurun ve paslı bıçakları bu sirkeli suya batırın. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Alternatif olarak, temiz bir bezi beyaz sirkeye batırın ve bıçağın etrafını sarın. Bir gece sonra pasları temizleyip bıçağı yıkayın ve kurulayın.