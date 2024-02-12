Çöpe atmaktan kurtarıyor! Paslanan bıçakları temizlemek için bunu deneyin
Mutfakta kullanılan bıçaklar zamanla paslanabilir ve bu durumun önüne geçmek için doğal yöntemlere başvurmak oldukça önemlidir. Sıkça kullanılan bıçakların paslanması, hijyen ve sağlık açısından ciddi sakıncalar doğurabilir. Pas, demir, nem ve oksijenin birleşimiyle ortaya çıkar ve mutfak aletlerinin işlevini olumsuz etkileyebilir. İşte paslanan bıçakları temizlemek için en pratik yöntem!
Pas oluşumu mutfak gereçlerinizin işlevini yitirebilir ve yiyeceklerinize zarar verebilir. Ancak bu sorun, bazı doğal yöntemlerle çözülebilir. İşte mutfakta sık kullandığınız bıçaklardaki pası gidermenin pratik yolları!
BU YÖNTEMLER ÇÖPE ATMAKTAN KURTARIYOR!
🔸Soğanla Temizleme: Bir adet kuru soğanı soyup ortadan kesin. Üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağın yüzeyine sürterek ovalayın. Daha sonra bıçağı yıkayıp kurulayın. Pas lekelerinin azaldığını göreceksiniz.
🔸Patatesle Temizleme Yöntemi: Bıçağı bir patatese saplayın ve 8-10 saat boyunca bekletin. Sonrasında bıçağı çıkarıp pasları temiz bir bezle silin.
🔸Limon Suyu ile Temizleme: Bir kaseye limon suyu doldurun ve paslı bıçağı bu suya batırın. 10-15 dakika bekletin. Daha sonra bıçağı çıkarıp ovalayarak pas lekelerini giderin.
🔸Karbonat ile Arındırma: Bir bardak suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin ve karıştırın. Paslı bıçağı bu karbonatlı suda 1 saat bekletin. Yumuşayan pas lekelerini iyice yıkayın ve kurulayın.
🔸Beyaz Sirke ile Temizleme: Büyük bir kaba beyaz sirke doldurun ve paslı bıçakları bu sirkeli suya batırın. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Alternatif olarak, temiz bir bezi beyaz sirkeye batırın ve bıçağın etrafını sarın. Bir gece sonra pasları temizleyip bıçağı yıkayın ve kurulayın.
🔸Bıçakların paslanmasını engellemek için düzenli bakım yapmak da önemlidir.
🔸Hijyenik ve pasdan arınmış bıçaklar, sağlıklı bir mutfak yaşamının anahtarıdır.
🔸Paslı bıçaklar sağlık riski oluşturabilir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmeli ve paslanmaları önlenmelidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...
- Gençlere 150.000 TL'lik faizsiz kredi imkanı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vade imkanı...
- SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
- Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024