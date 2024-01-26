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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti! 25 dakikada pişen pratik yoğurt çorbası tarifi ve yapılışı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti! 25 dakikada pişen pratik yoğurt çorbası tarifi ve yapılışı...

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası, besleyici özellikleri ve muazzam tadıyla sofralarımıza keyif katıyor. Ancak, tam kıvamında bir yoğurt çorbası hazırlamak herkesin harcı değildir. Peki, yoğurt çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, nefis yayla çorbası tarifi...

Mevsim ne olursa olsun, her daim afiyetle içebileceğiniz, doyurucu ve lezzetli bir seçenek arıyorsanız, yoğurt çorbası tam size göre! İçeriğindeki pirinçle doyurucu bir öğün sunan bu çorba, aynı zamanda hazırlaması pratik ve sağlıklı bir alternatif. Peki yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yoğurt Çorbası Malzemeler:

🍽1 su bardağı yoğurt

🍽2 yemek kaşığı pirinç

🍽1 yumurta sarısı

🍽1 yemek kaşığı un

🍽6 su bardağı tavuk suyu veya su

🍽Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

🍽 2 yemek kaşığı tereyağı

Yoğurt Çorbası Tarifi:

🍽Pirinci yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine su veya tavuk suyu ekleyerek pirinçleri haşlayın.

🍽Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, unu iyice çırpın. Karışıma sıcak su ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

🍽Haşlanmış pirinçlerin üzerine yoğurt karışımını yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın. Bu aşamada çorbanın kesilmemesi için dikkatli olun.

🍽Çorbayı kaynamaya bırakın ve ardından altını kısarak yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin.

🍽Tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber ekleyin.

🍽Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve çorbanın üzerine gezdirin.

🍽Servis yapmadan önce birkaç dakika dinlendirin ve sıcak bir şekilde servis edin.

Yoğurt çorbası, pratik hazırlanışı ve doyurucu içeriğiyle sofralarınıza sağlıklı bir lezzet katacak. Afiyet olsun!

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