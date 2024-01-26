Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti! 25 dakikada pişen pratik yoğurt çorbası tarifi ve yapılışı...

Mevsim ne olursa olsun, her daim afiyetle içebileceğiniz, doyurucu ve lezzetli bir seçenek arıyorsanız, yoğurt çorbası tam size göre! İçeriğindeki pirinçle doyurucu bir öğün sunan bu çorba, aynı zamanda hazırlaması pratik ve sağlıklı bir alternatif. Peki yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...