7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri için ölümcül uyarı! Enfeksiyonun pik yaptığı dönem

Onun için altını çizmekte fayda var. Hafif bir ateş yüksekliği, kas ağrısı, eklem ağrısıyla acil servislere koşmanın bir anlamı yok. 65 yaş üstü ve ilkokul çağın altındaki çocuklar dışındaki olan popülasyon da bu viral hastalıkların hastaneye yatış, yoğun bakıma gidiş ve ölümcül seyretme potansiyeli olmadığı için dünyada hiçbir ülke zaten rutin olarak bunların takibini yapmıyor. Sadece Satellite Surveyans dediğimiz bir kavram var. Belli şehirler belli hastaneler yoğunluk anlamında seçiliyor. Bu seçilen hastanelerde viral tarabalar yapılarak hangi virüsün baskın olduğuna yönelik taramalar, incelemeler yapılıyor. Zaten doğrusu da bu hasta bütün dünya böyle yapıyor, Türkiye'de böyle yapıyor ama Türkiye'deki genel anlamdaki Surveyans raporlarına baktığımızda tıpkı benim de aktardığım gibi RSV, domuz gribi ve normal grip, diğer koronavirüs ailesi ve Covid-19 üçünün el ele vermiş olarak yaygın bir şekilde gezdiğini görüyoruz. Aralarda bunlar içerisinde okul çağına Adenovirüsler giriyor. Aralara bazı farklı viral tipler de giriyor ama gözlemlerimize göre o üç virüs tipinin Türkiye'de yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.