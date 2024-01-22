X hastalığı nedir, ne anlama geliyor? DSÖ yeni salgın tehdidini duyurdu! X hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı?

TANIMLANMAMIŞ VİRÜSLER VE ARTAN TEHDİT

Indian Journal of Medical Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, memelilerde ve kuşlarda yaklaşık 1,67 milyon tanımlanmamış virüs bulunuyor. Bu virüslerin yarısı insanlara yayılma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.

"X HASTALIĞI" İLK NE ZAMAN GÜNDEME GELDİ?

2018 yılında DSÖ, gelecekte karşılaşılabilecek bilinmeyen salgınlar için "X Hastalığı" terimini kullanmaya başladı. Bu terim, gelecekteki büyük salgınları temsil ediyor ve DSÖ'nün öncelikli hastalıklar listesinde yer alıyor.