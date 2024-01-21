Mardin’de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!

Mardin halkının bu geleneksel uygulamayı sürdürmesi, hem kültürel zenginliklerini yaşatmalarını hem de doğal çözümlerle sağlıklı bir yaşam anlayışına odaklanmalarını simgeliyor.

EDİTÖRÜN NOTU: Üzerlik tohumu veya diğer doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebilir. Herkesin vücut yapısı, sağlık durumu ve olası alerjileri farklıdır. Herhangi bir bitkisel ürünü kullanmaya başlamadan önce daima profesyonel bir tıbbi görüş almak, sağlığınızı korumanız adına önemlidir.