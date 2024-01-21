Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
Mardin'in zengin kültüründen bir örneği oluşturan bu tohum, asırlardır kullanılan bir geleneksel ürün olarak öne çıkıyor. Hem evlerin nazardan korunmasında hem de haşerelerle mücadelede etkili bir rol oynadığına inanılıyor. Ayrıca, bu tohumunun sindirim sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal bir ilaç olarak kabul edilirken aynı zamanda da binbir derde deva olarak biliniyor.
Mardin halkı, evlerinde geleneksel olarak kullanılan tütsü ritüeliyle nazarı yok ettiğine inandıkları bir adet devam ettiriyor. Bu adet kapsamında, bu tohum tavada kavrularak elde edilen tütsü, evin her köşesine yayılarak nazardan korunmak amacıyla kullanılıyor. Sadece nazar değil, aynı zamanda yaz aylarında sinek ve haşerelerden de evi koruduğuna inanılan bu tütsü, Mardinli ev sahipleri arasında popüler bir uygulama haline gelmiştir. Aynı zamanda basur problemlerine iyi geliyor.
Geleneksel Bir Uygulama
Mardin Çarşısı'nda yarım asırdan fazla süredir esnaflık yapan İsa Gökçeoğlu'nun anlatımıyla, Mardin halkının asırlardır kullandığı geleneksel bir yöntem olan üzerlik tohumu, hem koruyucu hem de şifalı özellikleriyle dikkat çekiyor.
Nazar ve Haşerelere Karşı Koruma
Mardin geleneklerinde derin izler bırakan üzerlik tohumu, tütsü olarak yakılarak nazardan korunma amacı taşır. İnanışa göre, evin tütsülenmesiyle yaz aylarında haşerelerden arınmak mümkündür. Tütsü, sadece nazar değil, aynı zamanda istenmeyen sinek ve haşerelerin evi terk etmesine yardımcı olur.
Basur Problemlerine Doğal Çözüm
Üzerlik tohumunun kavrularak basur problemlerine iyi geldiği düşünülmektedir. Geleneksel tıp uygulamalarında sıkça kullanılan bu yöntem, tohumun kavrulup dövülerek sabah aç karnına tüketilmesiyle basur sorunlarına olumlu etkiler sağladığına inanılır. İsa Gökçeoğlu, kilosu 50 liradan satılan bu tohumun günlük 5-10 kilo satış gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Antioksidan etkiler gösterdiğine inanılan bu tohum, hormonların düzenli salgılanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca saç ve saç derisi sağlığını olumlu yönde etkiler, depresyon ve stresle başa çıkmada yardımcı olabilir.
Mardin halkının bu geleneksel uygulamayı sürdürmesi, hem kültürel zenginliklerini yaşatmalarını hem de doğal çözümlerle sağlıklı bir yaşam anlayışına odaklanmalarını simgeliyor.
EDİTÖRÜN NOTU: Üzerlik tohumu veya diğer doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebilir. Herkesin vücut yapısı, sağlık durumu ve olası alerjileri farklıdır. Herhangi bir bitkisel ürünü kullanmaya başlamadan önce daima profesyonel bir tıbbi görüş almak, sağlığınızı korumanız adına önemlidir.
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- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
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