276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...

O hastalığın sebebi belli oldu! En fazla bu kişilerde görülüyor! Amerika'da yapılan bir araştırma kalp hastalıklarının sebebini ortaya çıkardı. ABD'de gerçekleştirilen son bir araştırma, erken gençlik döneminde yoğun stres yaşayan bireylerin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. İşte haberin detayları...