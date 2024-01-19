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276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...

Amerika'da son yapılan bir araştırma, genç yaşta maruz kalınan stresin, bireylerin ilerleyen yaşlarında kalp sağlığı sorunları ile karşılaşma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, gençlerin stresle başa çıkma becerilerinin, yetişkinlik döneminde kalp sağlığını etkileyebileceği konusunda dikkat çekici bulgular elde ettiler. İşte kalp sağılığını korumak için bazı önlemler...

O hastalığın sebebi belli oldu! En fazla bu kişilerde görülüyor! Amerika'da yapılan bir araştırma kalp hastalıklarının sebebini ortaya çıkardı. ABD'de gerçekleştirilen son bir araştırma, erken gençlik döneminde yoğun stres yaşayan bireylerin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. İşte haberin detayları...

BU KİŞİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Araştırmacılar, Güney California Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Çalışmalarına katılan 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar, stres seviyelerine göre "sürekli yüksek stres", "zaman içinde azalan stres", "zaman içinde artan stres" ve "sürekli düşük stres" olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonucunda stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti.

Ayrıca bu kişilerin ilerleyen yaşlarda damar sağlığının daha kötü ve tansiyonlarının da yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmanın yazarlarından Güney California Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Fanqi Guo, üniversitenin haber sitesine yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bize erken yaşlarda stres yönetiminin, koruyucu sağlık davranışı olarak önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "American Heart Association" dergisinde yayımlandı.

Sağlıklı Kalp İçin Beslenme Önerileri

Yapılan çalışmalara göre, sağlıklı bir diyetin kalp damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. İşte kalp sağlığını desteklemek için beslenme önerileri:

Doymuş Yağdan Kaçının: Diyetinizde doymuş yağ oranını sınırlayın. Bunun yerine, tekli doymamış yağları ve antioksidanları içeren besinlere odaklanın. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynakları tercih edilebilir.

Lifli Gıdalar Tüketin: Taze sebze, meyve ve tam tahıllar gibi lifli gıdalar, sindirim sağlığınızı destekler ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Balık Tüketimi Artırın: Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, kanda pıhtı oluşumunu azaltabilir ve damar genişletici etki yapabilir. Haftada en az iki kez balık tüketmeye özen gösterin.

Düşük Yağlı Protein Kaynakları: Kırmızı eti haftada sınırlı miktarda tüketin. Tavuk, hindi, balık, baklagiller ve yağsız süt ürünleri gibi düşük yağlı protein kaynaklarına odaklanın.

Şeker ve Tuz Tüketimini Kontrol Edin: Şekerli ve tuzlu gıdalardan kaçının. Tatlı ihtiyacınızı sütlü tatlılardan karşılayın ve günlük tuz alımınızı sınırlayın.

Alkol Tüketimini Sınırlayın: Eğer trigliserid değerleriniz yüksekse alkol tüketimini bırakın, aksi takdirde sınırlayın.

Sağlıksız Yağlardan Kaçının: Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı ve margarin gibi sağlıksız yağlardan kaçının. Sağlıklı yağ kaynaklarına odaklanın.

Sakatat ve Kabuklu Deniz Ürünlerinden Kaçının: Sakatatlar ve kabuklu deniz hayvanları, doymuş yağ ve kolesterol içerebilir. Bu gıdalardan kaçının veya sınırlayın.

Hazır Gıdalardan Uzak Durun: İçeriği bilinmeyen hazır gıdalardan kaçının ve mümkünse evde hazırlanan taze yemeklere odaklanın.

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