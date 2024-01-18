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Anında yorgunluğu, halsizliği çözüyor! Canan Karatay'dan doping etkisi veren reçete! Sabah akşam yiyin...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Anında yorgunluğu, halsizliği çözüyor! Canan Karatay’dan doping etkisi veren reçete! Sabah akşam yiyin...

Gün içerisindeki halsizlik ve yorgunluk, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen yaygın bir sorundur. Bu durumla başa çıkabilmek için sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Uzun bir süre zararlı olarak görülen ancak aslında birçok faydası olan bir besin, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay tarafından da önerilmektedir. Bahsedilen besin, sadece enerji vererek halsizliği gidermekle kalmayıp, aynı zamanda lezzetli yemeklerin olmazsa olmaz bir bileşeni olarak da öne çıkmaktadır.

Günlük yaşam temposu içinde karşılaşılan halsizlik ve yorgunluk, birçok kişinin sıkça yaşadığı bir durumdur ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek ve enerji seviyelerini artırmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. Halsizlik ve yorgunluğa karşı doğal bir çözüm sunan Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu besin, sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olabilir.

Sağlıklı beslenme alanında öne çıkan Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, bu besinin halsizlik ve yorgunluk gibi yaygın sorunlara karşı doğal bir çözüm sundu. Karatay, hayvansal yağlar arasında önemli bir konumda bulunan tereyağının özelliklerini açıkladı. Süt yağından elde edilen bu besinin sarımsı renkte olduğunu ve kahvaltı ile yemeklerde sıkça tercih edildiğini belirtti.

TEREYAĞININ ENERJİ SEVİYELERİNİ ARTIRMA YETENEĞİ

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, tereyağı tüketimi halsizliği ve yorgunluğu ortadan kaldırarak enerji seviyelerini artırabilir.

ASIRLARDIR TÜKETİLEN KÖY TEREYAĞININ GÜVENİLİRLİĞİ

Karatay, asırlardır tüketilen köy tereyağının sağlığa zararlı olmadığını vurgulayarak, tehlikeli yağların margarin ve trans yağlar gibi yapay yağlar olduğunu belirtti.

TEREYAĞININ İÇERİĞİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLERİN ROLÜ

Tereyağının içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin vücut direncini artırdığını ve hastalıklara karşı koruma sağladığını ifade eden Karatay, bu besinin faydalarını detaylıca açıkladı.

TEREYAĞININ SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI

Tereyağının faydaları arasında güçlü bir antioksidan olması, göz sağlığına katkıda bulunması, sindirim sistemini düzenlemesi, kötü kolesterolü düşürmesi, kalsiyum içeriği ile kemik gelişimine destek olması ve Omega-3 ile Omega-6 yağ asitleri içermesi gibi etkiler sıralandı.

NOT: Tereyağı tüketimi önerilirken, hassasiyeti ve alerjisi olan bireylerin mutlaka bir doktora danışması gerekiyor.

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