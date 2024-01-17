Hastanelerde yatak sıkıntısı iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt: Geçen yıla göre artış var ama sorunumuz yok

HASTANELERDE YATAK SIKINTISI VAR MI?

"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama % 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. Istanbul' da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık %83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."