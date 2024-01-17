Hastanelerde yatak sıkıntısı iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Geçen yıla göre artış var ama sorunumuz yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine toplantısı sonrası sağlık alanında önemli açıklamalarda bulunurken üst solunum yollarında yaşanan enfeksiyon kaynaklı rahatsızlara ilişkin uyarıda bulundu. Bakan Koca "Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ayrıca hastanelerde yatak sıkıntısı yaşandığı iddialarına da yanıt verirken İstanbul konusunda bir de uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı sağlık gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ARTIŞ
"İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok.Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve covid görülmektedir."
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA KARŞI NELER YAPILMALI?
"Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. "
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI AŞI VE MASKE
"Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: Hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi. Covid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir."
HASTANELERDE YATAK SIKINTISI VAR MI?
"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama % 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. Istanbul' da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık %83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."
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