Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın metabolizma hızınızı arttırdığı ve ardından aktivitenizi arttırdığı ve nihayetinde daha fazla kalori yaktığı bilinmektedir. Bu nedenle günlük diyetinize iki fincan yeşil çay dahil etmek size büyük ölçüde yardımcı olabilir.

Yine birçok yatıştırıcı özelliğinden dolayı yeşil çay ideal bir yatmadan önce içecek olarak kabul edilir ancak diğer çaylar gibi doğal bir uyku ilacı görevi görmediğini de belirtmeliyiz.Yeşil çay genellikle eser miktarda kafein ve l-theanine içerir.

Hassas bir sisteminiz varsa, çayınız melatonin gibi vücuttaki doğal hormonların salınımını bozabilir ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engelleyebilir.

Öğünleriniz arasında yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun ve buna göre yapın.