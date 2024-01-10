Uzmanlardan JN.1 uyarısı: Yeni varyant kalbi vuruyor! Türkiye'de JN.1 varyantı görüldü mü? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüsün yeni varyantı JN.1, ABD, Çin ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılıyor. Türkiye’de henüz tespit edilmeyen yeni varyantın, kalp krizi ve pıhtı atmasına sebebiyet verdiğini söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, "Kişisel tedbirler uygulanmalı. Şu anda en akılcı önlem maske takmak gibi duruyor" dedi.
Bu ülkelerde yeni varyanta karşı alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü ise "JN.1" varyantını "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde sınıflandırdı. Prof. Dr. Alper Şener, yeni varyanta ilişkin Türkiye için henüz bir veri bulunmadığını, ancak dikkatli olunması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şener, "JN.1" varyantına ilişkin merak edilenleri anlattı.
KALP KRİZİ RİSKİ
JN.1'in evrime uğrayıp uğramadığıyla, kişiyi ne derece etkilediğiyle, kimlerde daha zor geçtiğiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Şener, "JN.1, Kovid-19'un bilinen varyantlarından farklılaştı. Nasıl ağır hastalığa neden olacağını öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Özellikle kalp tutulumu yapıyor. Yani kalp krizi ve pıhtı atması gibi tablolara sebebiyet veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar baştan beri en sıkıntılı, hastalığın ağır seyrettiği grup ama JN.1'de orta yaşlı ve genç bireylerde de ağır vakalar tanımlanmaya başladı. Bu nedenle tedirgin edici bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
'MASKE KULLANILMALI'
Kış ile birlikte diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış yaşandığından ve rahatsızlıkların belirtilerinin benzerlik taşıdığından kişinin koronavirüsü farkına varmadan geçirebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Şimdilik kardiyak (kalp) tutulumu hakkında ciddi bildirimler mevcut, bunlar gitgide somutlaşırsa işimiz var. Kişisel tedbirler uygulanmalı. Şu anda en akılcı önlem maske takmak gibi duruyor" dedi.
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