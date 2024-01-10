Uzmanlardan JN.1 uyarısı: Yeni varyant kalbi vuruyor! Türkiye’de JN.1 varyantı görüldü mü? Korunmak için neler yapılmalı?

KALP KRİZİ RİSKİ

JN.1'in evrime uğrayıp uğramadığıyla, kişiyi ne derece etkilediğiyle, kimlerde daha zor geçtiğiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Şener, "JN.1, Kovid-19'un bilinen varyantlarından farklılaştı. Nasıl ağır hastalığa neden olacağını öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Özellikle kalp tutulumu yapıyor. Yani kalp krizi ve pıhtı atması gibi tablolara sebebiyet veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar baştan beri en sıkıntılı, hastalığın ağır seyrettiği grup ama JN.1'de orta yaşlı ve genç bireylerde de ağır vakalar tanımlanmaya başladı. Bu nedenle tedirgin edici bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.