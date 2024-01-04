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Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! Ayaktaki şişlik kalp hastalığının habercisi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! Ayaktaki şişlik kalp hastalığının habercisi

Kalp rahatsızlıklarında erken tanının önemli olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hüseyin Akçalı, “Kalp kapak hastalıklarının belirtileri; halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişkinlik olarak nitelendirebiliriz temel olarak, baş dönmesi, baygınlık. Bunlar kalp kapak hastalığının belirtileri olabilir” dedi.

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