İbn-i Sina'dan asırlık tarif! Yağ yakımını 2 kat hızlandırıyor! 7 gün boyunca 1 bardak suya...
İbn-i Sina'nın sağlık önerileri, bin yıl öncesinden günümüze uzanan bir miras olarak hala pek çok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle kilo vermek isteyenler için önerdiği etkili içecek, günümüzde de popülerliğini koruyor. İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden gelen bu önerisi, adeta vücutta ödem bırakmayarak sağlıklı kilo verme sürecine destek oluyor.
İbn-i ina'nın sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Özellikle kio vermek isteyenler doğal ve bitkisel yöntemlere başvuruyor. İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden gelen bu önerisi, adeta vücutta ödem bırakmayarak sağlıklı kilo verme sürecine destek oluyor. İşte yağ yakımını 2 kat hızlandıran içeçek tarifi...
İbn-i Sina'dan Sağlıklı Kilo Verme Önerisi: Dağ Kekiği Çayı!
İbn-i sna, hem düzensiz beslenmenin hem de hareketsiz yaşamın vücutta ödem ve yağ birikimine yol açabileceğini belirterek, bu durumun erken yaşlanmaya zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kilo verme sürecine destek olacak içecek önerisiyle dikkat çeken İbn-i Sina, zayıflamak isteyen birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor.
KEKİK ÇAYININ FAYDALARI!
İşte kekik çayının sağlığa olan olumlu etkileri..
Solunum Yollarını Temizler: Kekik çayı, solunum yollarını temizleyerek nefes almayı kolaylaştırabilir ve boğazı rahatlatabilir.
Akciğer Savunmasını Kuvvetlendirir: Çay, bakterilere karşı akciğerin savunmasını artırarak bağışıklık sistemine destek sağlayabilir.
Balgama ve Boğaz Kaşıntısına İyi Gelir: Limon yerine Anzer balı ile birleştirildiğinde, kekik çayı balgam ve boğaz kaşıntısına karşı etkili olabilir.
Güçlü Bir Antioksidandır: Kekik çayı, güçlü antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücrelere destek sağlayabilir.
Hücre Yenilenmesine Yardımcı Olur: Çayın içinde bulunan bileşenler, vücuttaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olarak genel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir.
Karaciğere Faydalıdır: Kekik çayı, karaciğeri destekleyerek detoksifikasyon süreçlerine katkıda bulunabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...
- Bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar, kaç TL oldu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman açıklanacak?
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...