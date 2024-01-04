İbn-i Sina’dan asırlık tarif! Yağ yakımını 2 kat hızlandırıyor! 7 gün boyunca 1 bardak suya...

İbn-i ina'nın sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Özellikle kio vermek isteyenler doğal ve bitkisel yöntemlere başvuruyor. İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden gelen bu önerisi, adeta vücutta ödem bırakmayarak sağlıklı kilo verme sürecine destek oluyor. İşte yağ yakımını 2 kat hızlandıran içeçek tarifi...