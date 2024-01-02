Çocuklarda geçmeyen öksürük şikayeti! Anne babalar dikkat! Uzman isim uyardı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de 7 yaş üstündeki çocuklardaki solunum yolu enfeksiyonunda bir artış olduğuna dikkat çekip, "Bu mevsimsel bir artış. Bunların ciddi bir kesimi 'mikoplazma' olabilir" dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Çin'de yoğun olarak görülmeye başlayan mikoplazma enfeksiyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Şener, Türkiye'de özellikle 7 yaş ve üzeri çocuklarda mikoplazma enfeksiyonunda artış olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde de vaka sayılarında artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şener, çok uzun zamandır bilinen mikoplazma enfeksiyonunun yeniden gündeme geldiğini kaydetti.
Prof. Dr. Alper Şener, "Mikoplazma enfeksiyonu çocuklarda daha dominant hale geliyor. Bazen sinüziti taklit ediyor. Yüz, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve geniz akıntısı birlikte devam eden uzun süreli öksürük görülebiliyor. Bazı çocuklarda bu 3-4 haftayı bulabiliyor. Tam tipik bir bakteri değil, bakteriyle virüsün arasında bir enfeksiyon etkeni diyebiliriz. Mikoplazmanın aslında sahada görülen solunum yolu enfeksiyonlar içerisinde sık sık karşılaştıklarımızdan birisi" dedi.
'SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNDA BİR ARTIŞ VAR'
Avrupa Birliği ülkelerinde 'mikoplazma' enfeksiyonlarının arttığına yönelik geri bildirimler olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Çocuklar birkaç kere enfekte olduktan sonra devam eden boğaz ağrısı, kuru öksürük, devam eden zatürre tablosuna sebep olabiliyor. Şu anda Çin'de ve İngiltere devam eden bazı koronavirüs şüpheli olgular da çocuklarda özellikle 'mikoplazmaya yönelik bir tanı var. Bunların bir kısmının 'mikoplazma' olduğu, koronavirüs enfeksiyonu olmadığına yönelik geri bildirimler var. Türkiye için baktığınız zaman özellikle 7 yaş üstündeki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonunda bir artış var. Bu mevsimsel bir artış. Bunların ciddi bir kesimi 'mikoplazma' olabilir. Sahada örnek analiz yapmadan net bir yorum yapmak mümkün değil. Öyküden ve sahada karşı karşıya kaldığımız hastalardan yola çıkarak yorum yapabiliyoruz. Üniversite çağındaki çocuklarda da bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.
Antibiyotik tedavisiyle iyileşmeyen, geç iyileşen solunum yolu enfeksiyonu bulgularında 'mikoplazma' enfeksiyonunu akılda tutmak gerektiğine ifade eden Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti:
"Şu an Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle İngiltere İtalya, Fransa gibi ülkelerde de yavaş yavaş kış sezonunda koronavirüs ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yanında 'mikoplazma' enfeksiyonlarının arttığına yönelik geri bildirimler var."
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