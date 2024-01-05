Ne geniz akıntısı ne de öksürük bir türlü geçmiyor! Peki bunun nedeni ne?
Son zamanlarda hem yetişkinler de hem de çocuklar da geçmeyen öksürüğe geniz akıntısı ve sinüzit de eklenmiş durumda. Peki geçmeyen geniz akıntısı ya da kronik sinüzit için hangi önlemleri almak gerekiyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Op. Dr. Mustafa Çakır detayları aktardı.
Bir türlü geçmek bilmeyen öksürük, geniz akıntısı ve sinüzitten dolayı hastalar hastanelerin yolunu tutuyor. Özellikle de kulak burun boğaz bölümlerinde yoğunluk oluşuyor. Op. Dr. Mustafa Çakır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
NEDİR BU GENİZ AKINTISININ SEBEBİ?
Burnumuzu nemli tutmak adına günde 2 litre geniz akıntısı üretiyoruz. Bu akıntının miktarı artarsa, rengi koyulaşırsa problem oluşuyor.
ÇOCUKLARDA GENİZ AKINTISININ DAHA FAZLA GÖRÜNMESİNİN NEDENİ NE?
Çünkü immün sistemi zayıf iyileşmeden 2. kez hasta oluyor. 1 yaşından küçük çocuklarda aspiratör şeklinde burun temizlemesi kullanılabilir veya okyanus suyuyla burun yıkaması yapılabilir. Bunlar yapılırsa gece uykusu daha rahat olur.
Burada hasta ikinci bir semptom var mı bunu takip edecek. Yüz ağrısı, ateş, kulak ağrısı, halsizlik varsa muhakkak bir hekime başvurulması gerekir. Yatılan oda da alerjik etkenleri uzaklaştırılması lazım.
Kronik sinüzit denilen durum hastada 3 aydır burun akıntısı, burun dolgunluğu ve baş ağrısının devam ettiği durumdur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eskişehir Beylikova, Çifteler, Günyüzü Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Diyarbakır Hazro, Kocaköy, Kulp Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Diyarbakır AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Diyarbakır Eğil, Ergani, Hani Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Diyarbakır Çınar, Çüngüş, Dicle Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Diyarbakır AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!
- Balıkesir Sındırgı, Susurluk Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Manyas, Marmara, Savaştepe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Erdek, Gömeç, Gönen Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Burhaniye, Dursunbey, Edremit Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Balya, Bandırma, Bigadiç Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Aydın Çine, Didim, Germencik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları