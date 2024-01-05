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Ne geniz akıntısı ne de öksürük bir türlü geçmiyor! Peki bunun nedeni ne?

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Ne geniz akıntısı ne de öksürük bir türlü geçmiyor! Peki bunun nedeni ne?

Son zamanlarda hem yetişkinler de hem de çocuklar da geçmeyen öksürüğe geniz akıntısı ve sinüzit de eklenmiş durumda. Peki geçmeyen geniz akıntısı ya da kronik sinüzit için hangi önlemleri almak gerekiyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Op. Dr. Mustafa Çakır detayları aktardı.

Bir türlü geçmek bilmeyen öksürük, geniz akıntısı ve sinüzitten dolayı hastalar hastanelerin yolunu tutuyor. Özellikle de kulak burun boğaz bölümlerinde yoğunluk oluşuyor. Op. Dr. Mustafa Çakır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NEDİR BU GENİZ AKINTISININ SEBEBİ?

Burnumuzu nemli tutmak adına günde 2 litre geniz akıntısı üretiyoruz. Bu akıntının miktarı artarsa, rengi koyulaşırsa problem oluşuyor.

ÇOCUKLARDA GENİZ AKINTISININ DAHA FAZLA GÖRÜNMESİNİN NEDENİ NE?

Çünkü immün sistemi zayıf iyileşmeden 2. kez hasta oluyor. 1 yaşından küçük çocuklarda aspiratör şeklinde burun temizlemesi kullanılabilir veya okyanus suyuyla burun yıkaması yapılabilir. Bunlar yapılırsa gece uykusu daha rahat olur.

Burada hasta ikinci bir semptom var mı bunu takip edecek. Yüz ağrısı, ateş, kulak ağrısı, halsizlik varsa muhakkak bir hekime başvurulması gerekir. Yatılan oda da alerjik etkenleri uzaklaştırılması lazım.

Kronik sinüzit denilen durum hastada 3 aydır burun akıntısı, burun dolgunluğu ve baş ağrısının devam ettiği durumdur.

Hastalıklar bir türlü geçmiyor! HASTALIKLAR BİR TÜRLÜ GEÇMİYOR!

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