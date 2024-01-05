Ne geniz akıntısı ne de öksürük bir türlü geçmiyor! Peki bunun nedeni ne?

Burada hasta ikinci bir semptom var mı bunu takip edecek. Yüz ağrısı, ateş, kulak ağrısı, halsizlik varsa muhakkak bir hekime başvurulması gerekir. Yatılan oda da alerjik etkenleri uzaklaştırılması lazım.

Kronik sinüzit denilen durum hastada 3 aydır burun akıntısı, burun dolgunluğu ve baş ağrısının devam ettiği durumdur.