Alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Bulantı ve kusma sorununu anında geçirecek çay tarifi...

Alkol tükettiği günün ertesinde çoğu insan, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi olumsuz etkilerle karşılaşır. Ancak ilginç bir şekilde, bazı insanlar alkole son derece dayanıklıdır. Yapılan araştırmalara göre, yüksek miktarda alkol tüketmiş olmalarına rağmen ertesi gün alkolün olumsuz etkilerini hissetmeyen insanların oranı %25'tir. Bu kişiler, alkol metabolizmalarının diğerlerine göre daha etkili çalıştığı düşünülen bir genetik yatkınlığa sahip olabilirler. Yine de, bu durum her birey için geçerli olmayabilir ve alkol tüketiminin uzun vadeli sağlık etkilerini göz ardı etmek, sağlıklı bir yaşam için önemli bir husustur.

Zencefil Çayı