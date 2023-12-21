İbn-i Sina’dan asırlık tarif! Uyku problemini 3 dakikada çözüyor! Limonu böyle tüketirseniz...

İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden yazdığı sağlık reçetesi, günümüzde de uygulanarak birçok hastalığı tedavi ediyor. Uykusuzluk, modern yaşamın getirdiği stres ve baskılar nedeniyle yaygın bir sorun haline gelirken, İbn-i Sina'nın önerdiği besin, bu sorunla başa çıkma potansiyeline sahip. İşte uyku sorunu yaşayanlara doğal çözüm...