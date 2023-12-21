Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, ilaç raporlarına dair geçerlilik süreleri önemli bir konu olarak araştırılıyor. Kronik hastalıklarla mücadele eden ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan bireyler, sağlık raporlarının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Sağlık raporlarının belirli aralıklarla güncellenmesi, özellikle raporlu ilaç alan hastalar için hayati bir öneme sahip. Son olarak, raporların 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldığı bilgisi verilmişti. Peki kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı?
Yaklaşan yeni yıl ile birlikte, ilaç raporlarına dair geçerlilik süreleri hala büyük bir merak konusu. Son açıklama, ilaç raporlarının en son 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacağını belirtmişti. Ancak, yeni yıla yaklaşırken rapor geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu, özellikle kronik hastalıklarla yaşayan ve sürekli tedavi altında olan bireyler için önem arz ediyor. Peki kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024'e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?
30 Haziran'da sona eren sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı.
Ancak 2024 yılı sağlık raporu süresiyle ilgili henüz bir açıklama geldi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç raporlarına dair açıklamada bulunmuştu: ''Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.
Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.'' ifadelerine yer vermişti.
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