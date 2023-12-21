Yaklaşan yeni yıl ile birlikte, ilaç raporlarına dair geçerlilik süreleri hala büyük bir merak konusu. Son açıklama, ilaç raporlarının en son 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacağını belirtmişti. Ancak, yeni yıla yaklaşırken rapor geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu, özellikle kronik hastalıklarla yaşayan ve sürekli tedavi altında olan bireyler için önem arz ediyor. Peki kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024'e kadar uzatılacak mı, son durum ne?

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?