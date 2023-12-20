Asla evinize sokmayın! Canan Karatay ev hanımlarını uyardı: Akciğeri bitiriyor

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın bilgeliğinden esinlenerek, yaşadığımız ortamın sağlığımız üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Sadece besinlerin değil, aynı zamanda çevremizdeki doğal unsurların, yeryüzündeki çiçeklerin, hayvanların ve bitkilerin, hava ve su kalitemizin sağlığımızı şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Bu bakış açısıyla, sadece içsel faktörleri değil, dışsal etkenleri de göz önünde bulundurmanın sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu belirtiyor. İşte akciğerinizi içten içe yiyen o detay...

Evlerimizdeki havanın kalitesi kadar deterjan kullanımının da sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dair uyarılar, önemli bir sağlık meselesini gün yüzüne çıkarıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın detaylı analizleri, deterjanların içerisinde bulunan kimyasalların kanserojen özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Deterjanın Alternatifi: Doğal ve İçilebilir Karbonat