Bu 3 tarifle kışı hastalıksız geçireceksiniz! Gribe karşı doğal antibiyotik...
Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıkların artış gösterdiği bu dönemde, bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli bir konu haline geldi. Günümüzde ise çoğu insan, ilaç kullanmak yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Sizde bu mucizevi tarifleri deneyerek, kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.
Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmanın önemli bir yoludur. Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler, soğuk havaların etkisiyle daha sık hastalanabilirler. İşte vücut direncinizi artıracak tarifler...
GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Grip genellikle soğuk algınlığından daha şiddetlidir ve aniden başlar. Bu belirtiler arasında şunlar yer alabilir:
➡Ateş veya ateşli hissetme
➡Titreme
➡Öksürük
➡Boğaz ağrısı
➡Burun akıntısı veya tıkanıklık
➡Kas veya vücut ağrıları
➡Baş ağrısı
➡Yorgunluk veya halsizlik
ZERDEÇAL
Zerdeçal, antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri ile bilinen doğal bir baharattır. Burun akıntısı gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilir ve sağlıklı bir tarifle bu sorunların önüne geçebilirsiniz.
ZERDEÇALLI SÜT (ALTIN SÜT) TARİFİ
Malzemeler:
➡1 su bardağı sıcak süt
➡1 çay kaşığı toz zerdeçal
Yapılışı:
➡Bir su bardağı sıcak sütü bir tencerede ısıtın.
➡Isınan süte 1 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin.
➡Zerdeçalı sütte iyice karıştırın.
Nasıl Tüketilir:
➡İsteğe bağlı olarak bal veya bir tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.
➡Her gün düzenli olarak tüketmek, burun akıntısı, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarla başa çıkmada yardımcı olabilir.
ZENCEFİL
İşte taze zencefilden hazırlayabileceğiniz basit bir çayı tarifi:
Malzemeler:
➡1 parça taze zencefil kökü (yaklaşık 2 cm)
➡1 bardak su
➡Bal (isteğe bağlı)
Yapılışı:
➡Taze zencefil kökünü yıkayın ve ince dilimler halinde doğrayın.
➡Bir bardak suyu kaynatın.
➡Kaynar suyun üzerine doğranmış zencefil dilimlerini ekleyin.
➡Zencefil dilimleri su içinde yaklaşık 4 dakika demlensin.
➡Demlendikten sonra çayı süzün.
➡İsteğe bağlı olarak bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
OKALİPTÜS
Okaliptus çayının bazı olumlu etkileri şu şekilde:
*Stresi azaltır
*Ağrıları hafifletir
*Nefes açıcı özelliği bulunuyor
*Zinde hissettirir
Malzemeler:
➡1 su bardağı kaynamış su
➡1 yemek kaşığı kuru veya taze okaliptus yaprağı
Yapılışı:
➡Kaynamış suyu bir fincana veya bardağa alın.
➡Okaliptus yapraklarını ekleyin.
➡10 dakika boyunca demlemeye bırakın.
➡Demlendikten sonra çayı süzün.
➡İsterseniz bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
➡Ilık veya sıcak olarak tüketebilirsiniz.
*Bu çay, özellikle soğuk algınlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarıyla başa çıkmak için kullanılabilir. Ancak her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...
- 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
- SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
- Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...
- AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?