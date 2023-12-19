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Bu 3 tarifle kışı hastalıksız geçireceksiniz! Gribe karşı doğal antibiyotik...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Bu 3 tarifle kışı hastalıksız geçireceksiniz! Gribe karşı doğal antibiyotik...

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıkların artış gösterdiği bu dönemde, bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli bir konu haline geldi. Günümüzde ise çoğu insan, ilaç kullanmak yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Sizde bu mucizevi tarifleri deneyerek, kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmanın önemli bir yoludur. Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler, soğuk havaların etkisiyle daha sık hastalanabilirler. İşte vücut direncinizi artıracak tarifler...

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip genellikle soğuk algınlığından daha şiddetlidir ve aniden başlar. Bu belirtiler arasında şunlar yer alabilir:

➡Ateş veya ateşli hissetme

➡Titreme

➡Öksürük

➡Boğaz ağrısı

➡Burun akıntısı veya tıkanıklık

➡Kas veya vücut ağrıları

➡Baş ağrısı

➡Yorgunluk veya halsizlik

ZERDEÇAL

Zerdeçal, antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri ile bilinen doğal bir baharattır. Burun akıntısı gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilir ve sağlıklı bir tarifle bu sorunların önüne geçebilirsiniz.

ZERDEÇALLI SÜT (ALTIN SÜT) TARİFİ

Malzemeler:

➡1 su bardağı sıcak süt

➡1 çay kaşığı toz zerdeçal

Yapılışı:

➡Bir su bardağı sıcak sütü bir tencerede ısıtın.

➡Isınan süte 1 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin.

➡Zerdeçalı sütte iyice karıştırın.

Nasıl Tüketilir:

➡İsteğe bağlı olarak bal veya bir tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.

➡Her gün düzenli olarak tüketmek, burun akıntısı, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarla başa çıkmada yardımcı olabilir.

ZENCEFİL

İşte taze zencefilden hazırlayabileceğiniz basit bir çayı tarifi:

Malzemeler:

➡1 parça taze zencefil kökü (yaklaşık 2 cm)

➡1 bardak su

➡Bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

➡Taze zencefil kökünü yıkayın ve ince dilimler halinde doğrayın.

➡Bir bardak suyu kaynatın.

➡Kaynar suyun üzerine doğranmış zencefil dilimlerini ekleyin.

➡Zencefil dilimleri su içinde yaklaşık 4 dakika demlensin.

➡Demlendikten sonra çayı süzün.

➡İsteğe bağlı olarak bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

OKALİPTÜS

Okaliptus çayının bazı olumlu etkileri şu şekilde:

*Stresi azaltır

*Ağrıları hafifletir

*Nefes açıcı özelliği bulunuyor

*Zinde hissettirir

Malzemeler:

➡1 su bardağı kaynamış su

➡1 yemek kaşığı kuru veya taze okaliptus yaprağı

Yapılışı:

➡Kaynamış suyu bir fincana veya bardağa alın.

➡Okaliptus yapraklarını ekleyin.

➡10 dakika boyunca demlemeye bırakın.

➡Demlendikten sonra çayı süzün.

➡İsterseniz bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

➡Ilık veya sıcak olarak tüketebilirsiniz.

*Bu çay, özellikle soğuk algınlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarıyla başa çıkmak için kullanılabilir. Ancak her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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