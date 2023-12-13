Yapıldığı anda tüketilmesi gereken besinler! Isıttığınız anda zehire dönüşüyorlar

Aynı şekilde, nitrat açısından zengin olan ıspanak da tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşebilir ve bu da zehirlenmeye sebep olabilir.

Tavuk, mantar, patates, yumurta ve kereviz gibi besinlerin de tekrar ısıtılmaması önerilmektedir. Bu besinlerin tekrar ısıtılması, içerdikleri protein ve diğer bileşenlerin bozulmasına ve sağlık sorunlarına neden olabilir.