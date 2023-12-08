Ramsay Hunt sendromu ne demek, tedavisi var mı? İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu neden olur, belirtileri neler?

Ramsay Hunt sendromu, genellikle herpes zoster virüsü (su çiçeği ve zona virüsü) enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Bu sendrom, genellikle yüzde ağrı, döküntü ve yüz sinirinin felci (yüz kaslarını kontrol eden sinirde işlev kaybı) gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyon, herpes zoster virüsünün aktif hale gelmesiyle meydana gelir. Peki Ramsay Hunt sendromu ne demek, tedavisi var mı?