Uzman isim unutkanlığa karşı 3 altın baharatı açıkladı! Fil hafızası için 1 çay kaşığı yeterli

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan baharatlar, sadece lezzet katmanın ötesinde çeşitli sağlık faydalarına da sahip. Türk mutfağının zengin baharat çeşitleri, bilinmeyen farklı sorunlara iyi gelme potansiyeli taşıyor. Araştırmalar, baharatların anti-inflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Türk mutfağının bu zengin baharatları sadece yemeklere lezzet katmakla kalmayıp aynı zamanda sağlık açısından da birçok olumlu etkiye sahip olabilir.

Günümüzde gençler arasında hafıza sorunları yaşayan bireylerin sayısında artış gözlemleniyor. Bu sorunlar genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan hafıza problemleriyle ilişkilendirilse de, genç yaşlarda da giderek daha sık görülmeye başlamıştır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun Baharat Tavsiyeleri