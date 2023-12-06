Koreli kadınların güzellik sırrı bulundu! Bu tarifi uygulayan 10 yaş gençleşiyor...
Koreli kadınların pürüzsüz ve genç görünümlü ciltleri dünya genelinde büyük hayranlık uyandırıyor. Bu kusursuz cilt görünümü, genetik faktörlere ek olarak dikkatli ve etkili cilt bakım rutinleriyle destekleniyor. Koreli kadınlar, yaşlarına meydan okuyan ciltleri için özel güzellik yöntemlerini benimsemekteler. İşte Koreli kadınların genç ve sağlıklı ciltlerini korumak için kullandıkları bazı yöntemler...
Yemeklerde sıklıkla kullanılan pirinç, güzellik ve cilt bakımında Koreli kadınların vazgeçilmez malzemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu doğal güzellik sırrı, Türk kadınlarının da dikkatini çekiyor. İşte ışıl ışıl görünmek isteyenlere cilt bakım sırları...
Ağız Germe Egzersizleri:
Yer çekimine karşı koyan yüz yogası, kan dolaşımını hızlandırarak cildin aydınlanmasını sağlıyor. "AEIOU" adlı egzersiz, günde birkaç kez uygulandığında farkı hissettiriyor.
Soğuk Uygulama:
Makyaj malzemeleri ve bakım ürünleri buzdolabında muhafaza edilerek, soğuk uygulama yöntemi ile cildin canlanması sağlanır.
Güneş Kremi:
Güneş kremi, kapalı alanlarda bulunan ışıkların da cilde zarar verdiği bilinciyle, Koreli kadınlar güne başlamadan önce kullanmayı ihmal etmezler.
Yüz Masajı:
Cildi genç tutmanın sırrı, yüz masajında saklıdır. Ilık suyla nemlendirilmiş bir gazlı bez ile yapılan dairesel hareketler, cildin canlılığını artırır.
4-2-4 SİSTEMİ
💠Koreli kadınların en çok uyguladıkları yöntemlerden birisi de 4-2-4 sistemi.
💠İlk olarak 4 dakika boyunca yağ bazlı temizleyici ile cilde masaj yapıyorlar.
💠Daha sonra 2 dakika temizleme jeli ya da köpüğü ile yüzlerini masaj yaparak temizliyorlar.
💠En son da 4 dakika boyunca yüzlerini ılık su ile yıkıyorlar. Toplamda 10 dakika süren işlem sonunda pamuk gibi bir rahatlama geliyor.
KUSURSUZ CİLDİN ANAHTARI PİRİNÇTE!
Koreli kadınlar, pirinci haşladıktan sonra kalan suyu kozmetik amaçlı kullanmanın bir yolunu buldular. Pirinç suyunun gençleştirdiğine ve cildi zararlı güneş ışınlarından koruduğunu da söylüyorlar.
Mucizevi pirinç bakımını uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Malzemeler:
💠Yarım su bardağı pirinç
💠Bir su bardağı su
💠İnce bir tülbent veya süzgeç
Adımlar:
Pirinci Yıkayın: Pirinci iyice yıkayarak temizleyin. Bu, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve diğer kalıntıları temizlemeye yardımcı olacaktır.
Pirinci Suda Bekletin: Temizlenmiş pirinci bir su bardağı suya ekleyin ve bir süre bekletin. Bu, pirincin suyu çekmesine ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.
Pirinci Blendırda Çekin: Pirinci, su ile birlikte bir blender veya mutfak robotunda iyice çekin. Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekmeye devam edin.
Karışımı Süzün: Elde ettiğiniz pirinç suyunu ince bir tülbent veya süzgeç yardımıyla süzün. Bu adım, sıvıdan katı parçacıkları ayırarak saf pirinç suyunu elde etmenize yardımcı olacaktır.
Elde Edilen Sıvıyı Kullanın: Elde ettiğiniz pirinç suyunu bir pamuk yardımıyla yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Yavaş ve nazik hareketlerle cilde yayın.
Bekleme Süresi: Pirinç suyu ile kaplı cildinizde 15 ila 20 dakika bekleyin. Bu süre zarfında cilt tarafından emilen besleyici öğeler cilde etki edecektir.
Yıkama: Bekleme süresi sona erdikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Durulama işlemi tamamlandıktan sonra cildinizde yumuşaklık ve canlılık hissetmelisiniz.
Bu bakımı düzenli olarak uygulamak, cildinizin elastikiyetini artırabilir, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Ancak her cilt tipi farklıdır, bu nedenle herhangi bir alerji veya reaksiyon olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.
Pirinç suyu, farklı yöntemlerle cilt bakımında kullanılabilecek çok yönlü bir doğal malzemedir. İşte pirinç suyunu farklı cilt bakım ürünleri olarak nasıl kullanabileceğiniz:
Pirinç Suyu Toneri:
Yüzünüzü temizledikten sonra pamuk yardımıyla pirinç suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz.
Ekstra bakım gerektirebilecek bölgelere odaklanarak pirinç suyunu nazikçe yüzünüze silin.
Cilt bakım rutininizin geri kalanına devam etmeden önce pirinç suyunun cildinizde havayla kurumasını bekleyin.
Pirinç Suyu Yüz Spreyi:
Pirinç suyunu bir sprey şişesine dökün.
Cildinizi yenilemek ve nemlendirmek için gün boyunca yüz spreyi olarak kullanabilirsiniz.
Temizledikten sonra, makyaj yapmadan önce veya cildinizin neme ihtiyacı olduğunda yüzünüze pirinç suyu sıkın.
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