Koreli kadınların güzellik sırrı bulundu! Bu tarifi uygulayan 10 yaş gençleşiyor...

Adımlar:

Pirinci Yıkayın: Pirinci iyice yıkayarak temizleyin. Bu, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve diğer kalıntıları temizlemeye yardımcı olacaktır.

Pirinci Suda Bekletin: Temizlenmiş pirinci bir su bardağı suya ekleyin ve bir süre bekletin. Bu, pirincin suyu çekmesine ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Pirinci Blendırda Çekin: Pirinci, su ile birlikte bir blender veya mutfak robotunda iyice çekin. Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekmeye devam edin.

Karışımı Süzün: Elde ettiğiniz pirinç suyunu ince bir tülbent veya süzgeç yardımıyla süzün. Bu adım, sıvıdan katı parçacıkları ayırarak saf pirinç suyunu elde etmenize yardımcı olacaktır.

Elde Edilen Sıvıyı Kullanın: Elde ettiğiniz pirinç suyunu bir pamuk yardımıyla yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Yavaş ve nazik hareketlerle cilde yayın.

Bekleme Süresi: Pirinç suyu ile kaplı cildinizde 15 ila 20 dakika bekleyin. Bu süre zarfında cilt tarafından emilen besleyici öğeler cilde etki edecektir.

Yıkama: Bekleme süresi sona erdikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Durulama işlemi tamamlandıktan sonra cildinizde yumuşaklık ve canlılık hissetmelisiniz.