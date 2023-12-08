Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"

İbn-i Sina'nın bin yıl önceki öğretileri, günümüzdeki bilimsel araştırmalarla desteklenerek hala geçerliliğini korumaktadır. Sağlıklı bir yaşam için kaliteli uyku, bu büyük alimin öğretileriyle modern dünyada da önemini sürdürmektedir.

NOT: Akciğer hastalığı olanlar için ise ağır yorgan uykun değildir. Çünkü yeterli miktarda vücutlarında oksijen olmadığından hareket etme noktaları azalır. Bu da hastalıklarını tetilker.