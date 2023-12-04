Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A’dan Z’ye yanlışmış!

Yüz yıkama, günlük cilt bakım rutinlerinde kilit bir adımdır ve bu işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirmek, sağlıklı bir cilt için önemlidir. Uzmanlar genellikle yüzü en az 60 saniye boyunca yıkamanın etkili olduğunu belirtir. Bu süre, cildin kirden, yağdan ve makyajdan tam anlamıyla arınmasına yardımcı olur. Yüz yıkarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktör de nazikçe temizlemektir. İşte detayları...

YÜZ YIKAMAK İÇİN EN İDEAL SÜRE: