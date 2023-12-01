Padişah sofralarının demirbaşı şerbetlerin faydasına inanamayacaksınız! Resmen bağırsaklarınızı gençleşecek!

Meyan kökü şerbeti için önce meyan kökü temizlenir ve güzelce ezilir. Üzerine biraz su serpilerek hamur gibi yoğrulur ve suyunu çektikçe bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Köklerin üzerine bir miktar daha su eklenerek maya elde edilir ve mayaya biraz su ilave edilerek meyan şerbeti elde edilir. İçileceği zaman bir kabın içerisine meyan kökü, çubuk tarçın ve tane karanfil ve üzerine su eklenerek soğuk ortamda bekletilir. Soğuyan şerbet süzülür.