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Padişah sofralarının demirbaşı şerbetlerin faydasına inanamayacaksınız! Resmen bağırsaklarınızı gençleşecek!

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Padişah sofralarının demirbaşı şerbetlerin faydasına inanamayacaksınız! Resmen bağırsaklarınızı gençleşecek!

Osmanlı Sarayı'nda sofraların vazgeçilmezi, daima şerbetler olmuştur. Padişahlar, şifalı besinlerden ve bitkilerden elde edilen bu içecekleri tercih ederek, vücutlarını çeşitli hastalıklardan korumanın yanı sıra tedavi etmişlerdir. Özellikle hazımsızlıktan mide problemlerine kadar birçok rahatsızlığa derman olma özelliği taşıyan şerbetler, Osmanlı padişahları tarafından ilaç yerine tercih edilmiştir.

Osmanlı Sarayı'nda padişahların sofralarının vazgeçilmez bir öğesi, yemeklerle birlikte tüketilen şerbetler olmuştur. Özellikle sirke, portakal, gül ve limon gibi şifalı besinlerden elde edilen şerbetler, Osmanlı mutfağının önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bu şerbetler, sadece lezzetleriyle değil aynı zamanda sağlık yararlarıyla da ünlüdür.

ŞİFA KAYNAĞI OSMANLI ŞERBETLERİ

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Demirhindi şerbeti özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. 600 gram demirhindi 9,5 bardak suyun içinde akşamdan sabaha kadar bekletilir. Sonra kaynatılır ve süzülür. İçerisine şeker eklenerek karıştırıldıktan sonra soğutulur.

GÜL ŞERBETİ

Gül şerbeti Osmanlı Sarayı'nda misafirlere en çok ikram edilen şerbet ya da şuruplardan biri. 1 çay bardağı gül yaprağı yıkanır ardından geniş bir kaba alınır. Üzerine 1 su bardağı kaynar su dökülerek kabın ağzı sıkıca kapatılıp bir gün bekletilir. Daha sonra içerisine su ve şekerin karıştırılıp kaynatılmasından elde edilen şurup eklenir ve soğutulur. Elde edilen gül şurubu içileceği zaman suyla karıştırılarak tüketilir.

NAR ŞERBETİ

Özellikle kış meyvesi olan narları şerbet olarak değerlendirebilirsiniz. Narlar ayıklanır bir kapta ezilir. Üzerine biraz su eklenip süzülür ve süzülen su içerisine şeker eklenerek kaynatılır. Daha sonra soğutulup tekrar süzülür ve ikram edilir.

SİRKENCÜBİN

Sirke de dönemin en çok kullanılan ürünlerinden biri. Su bardağı ölçüsüyle su, yemek kaşığı ölçüsüyle bal ve sirkeyi karıştırılır. Örneğin 3 su bardağı su ise 3 yemek kaşığı bal ve sirke olmalıdır. Soğuk olarak tüketilir.

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ

Meyan kökü şerbeti için önce meyan kökü temizlenir ve güzelce ezilir. Üzerine biraz su serpilerek hamur gibi yoğrulur ve suyunu çektikçe bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Köklerin üzerine bir miktar daha su eklenerek maya elde edilir ve mayaya biraz su ilave edilerek meyan şerbeti elde edilir. İçileceği zaman bir kabın içerisine meyan kökü, çubuk tarçın ve tane karanfil ve üzerine su eklenerek soğuk ortamda bekletilir. Soğuyan şerbet süzülür.

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