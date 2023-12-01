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Canan Karatay'ın ilk 3'üne giren besin! Omega-3, Omega-6 içeriğiyle beyni zımba gibi yapıyor!

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Canan Karatay’ın ilk 3’üne giren besin! Omega-3, Omega-6 içeriğiyle beyni zımba gibi yapıyor!

Hastalıklara karşı korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli bir beslenme önemlidir. Yapılan araştırmalar, özellikle tereyağı tüketiminin vücudu koruyabileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini gösteriyor. Beslenme listesine tereyağı ekleyerek, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda Prof. Dr. Canan Karatay'ın da öve öve bitiremediği tereyağının faydaları...

Sağlıklı bir vücut için tüketilen besinlerin büyük bir önemi vardır. Yapılan son araştırmalar, özellikle tereyağının vücut sağlığı açısından hayati bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Tereyağı ve süt ürünlerinde bulunan C15:0 doymuş yağ türünün, birçok hastalığa karşı olumlu etkiler sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tereyağını vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda tükettiğinizde, bu besinin içerdiği özel yağ türleri sayesinde çeşitli hastalıklara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturabilirsiniz.

TEREYAĞININ FAYDALARI

📌Tereyağı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücut direncini artırıyor.

📌İçeriğinde yer alan kısa ve orta zincirli yağ asitleri bağırsakta yaşayan patojen mikroorganizmalarla mücadele eder.

📌Tereyağı kardiyovasküler hastalıklara karşı vücudu korur.

📌Kansere karşı vücut hücrelerini korur ve kanser hücrelerinin çoğalmasını önler.

📌Tereyağı içerisindeki vitaminler sayesinde kemik sağlığını iyileştirir.

📌Tokluk hissi yatan tereyağı önerilen miktarlarda tüketildiğinde obeziteyi engelleyici etkiye sahiptir.

📌Tereyağı içeriğinde yer alan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerin etkisi ile beyin gelişimini sağlar.

TEREYAĞI KAÇ KALORİ?

Tereyağında A, E,D ve K yani yağda eriyen vitaminler bulunur. Tereyağı ayrıca selenyum, bakır, çinko, krom ve manganez gibi antioksidan mineraller içerir. 1 porsiyon yani 30 gram tereyağı yaklaşık olarak 226 kaloridir.

Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinden zengin olan tereyağının %80'i yağdır. %18'i su ve %2 'si ise süt katısıdır. Tereyağının içerisindeki bileşenler terayağının çok lezzetli olmasına katkıda bulunur.

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