Canan Karatay’ın ilk 3’üne giren besin! Omega-3, Omega-6 içeriğiyle beyni zımba gibi yapıyor!

Sağlıklı bir vücut için tüketilen besinlerin büyük bir önemi vardır. Yapılan son araştırmalar, özellikle tereyağının vücut sağlığı açısından hayati bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Tereyağı ve süt ürünlerinde bulunan C15:0 doymuş yağ türünün, birçok hastalığa karşı olumlu etkiler sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tereyağını vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda tükettiğinizde, bu besinin içerdiği özel yağ türleri sayesinde çeşitli hastalıklara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturabilirsiniz.

TEREYAĞININ FAYDALARI