Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
Birbirinden farklı bitkilerle hazırlanabilen ve çeşitli karışımların bir araya geldiği şerbetler, Osman döneminde şifa niyetine tüketiliyormuş. Haberimizde yer alan bu şerbet ise tam bir şifa deposu... İşte, ismini çok fazla duymadığınız ama şifasıyla padişahları bile iyileştiren bir karışım...
Vücuttaki bütün mikrobu yok ediyor! İsmini daha önce duymamış olabilirsiniz! Osmanlı padişahlarının sağlıklı kalmak için tükettiği bu şerbet her derde deva. İşte vücudu baştan sona tedavi eden ilaç gibi tarif...
OSMANLI PADİŞAHLARININ İLACI!
Osmanlı zamanında padişahların şifa niyetine içtiği bir içecek var... Sirkencübin veya sirkengebin olarak isimlendirilen şerbetler, vücutta birçok sorunun düzelmesine sebep oluyor.
VÜCUTTA MİKROP BIRAKMIYOR!
Bu şerbet, vücudu temizleyici özelliğiyle ön plana çıkıyor. Vücuttan zararlı toksinlerin atılmasını sağlıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olduğu söylenen sirkencebin şerbetini siz de kolaylıkla hazırlayabilir, şifasından yararlanabilirsiniz...
MALZEMELER!
🍶1 litre su
🍶1 su bardağı elma sirkesi
🍯2-3 yemek kaşığı çiçek balı
🔶Sirkengebin veya sirkencübin şerbeti, genellikle temel malzemelerden oluşuyor.
🔶Fakat damak tadınıza göre istediğini çeşitli baharatları ve bitkileri de ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.
🔶Bu karışımı iki saat beklettikten sonra rahatlıkla içebilirsiniz.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.
SİRKENCÜBİN ŞERBETİNİN FAYDALARI
🔶Vücuda enerji verir ve düzenli kullanımda ağız kokusunu azaltarak zaman içerisinde yok eder.
🔶Gaz problemi yaşayanlara destek olur ve şişkinliği en aza indirir.
🔶Antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlayarak, detoks etkisi oluşturuyor.
🔶Vücuttaki mikroba karşı koruyucu olmasının yanı sıra düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren bu şerbet, nezle veya grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunuyor.
🔶Yüksek kolesterol değerleriyle mücadele ediyorsanız, bu şerbet, sirkenin dengeleyici etkisiyle kolesterol düzeylerinde düşüş sağlayan bir yardımcı olabilir.
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