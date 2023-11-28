İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 216 engelli sürekli işçi alımı başvuruları, 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlanarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Temizlik kadrosunda istihdam edilecek engelli personellerin belirleneceği bu alım için yapılan başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı son dakika? İşte haberin detayları...
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 216 engelli personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanması sonrası gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURALARI ÇEKİLDİ!
Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekillişi tamamlandı. Ankara'da sabah 09:00'da başlayan kura çekimi tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden sonuçların açıklandığı ve kura çekilişinin tamamlandığı açıklandı.
Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Söz konusu pozisyon için başvurular, 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.
İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kapsamında İstanbul 130, Denizli 1, Ardahan 1, Çanakkale 9, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Samsun 8, Sivas 1, Bilecek 1, Burdur 4, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Hakkari 1, Hatay 8, Kars 3, Kırklareli 1, Kütahya 2, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, ve Sinop 1 engelli işçi alımı yapılacak.
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