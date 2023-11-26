100 yaşına kadar yaşamanın sırrı meğer buymuş! Ne kolesterol ne de şeker! Uzun yaşamın sırrı 8 madde de gizli!

Kendi kararlarını verebilme ve kontrol hissi, uzun bir yaşam için diğer bir etken olarak belirlendi. Yüz yaşındaki bir kadın, "Her zaman kendi kararlarıma uydum, başkaları bana hayır dediğinde bile, zaman bana hak verdi." şeklinde konuştu.

ZEKA

İyi bir hafıza, hızlı ve çevik konuşma yeteneği ve geçmişteki akademik veya mesleki başarılar, uzun ve kaliteli bir yaşam için katkıda bulunan diğer unsurlar oldu.

ZORLUKLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMAK