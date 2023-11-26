100 yaşına kadar yaşamanın sırrı meğer buymuş! Ne kolesterol ne de şeker! Uzun yaşamın sırrı 8 madde de gizli!
İspanyol araştırması, 100 yaşına ulaşmanın sırlarını mercek altına aldı ve bu uzun ömür sırlarını 8 temel kişilik özelliğinde buldu. Araştırma, uzun yaşamın sadece yeme içme alışkanlıklarından ziyade bireyin kişilik özelliklerine de bağlı olduğunu ortaya koyarak dikkat çekti. 100 yaş ve üzerindeki bireylerde sıkça gözlemlenen bu özellikler, uzun ömürle ilişkilendirildi ve insanların yaşamlarını uzatmada etkili faktörler olarak belirlendi.
Madrid Üniversitesi'nden Lola Merino ve ekibi, İspanya genelinde yaşları 100 ila 107 arasında değişen 16 kadın ve 3 erkekle gerçekleştirdikleri görüşmelerle çalışmalarını sürdürdü. İşte uzun yaşamın 8 ana temelde formülü...
100 yaşına ulaşan hatta aşanların 8 kişilik özelliği:
HAREKET HALİNDE CANLI BİR YAŞAM
Enerjik olmak ve etkinliklere katılmak, uzun yaşamın anahtarı olarak belirlendi. Örneğin, 100 yaşındaki bir kadın araştırmacılara şunları söyledi: "98 yaşına kadar dikiş diktim. Şimdi çapraz bulmaca çözmeyi seviyorum; asansörle inerim, ancak bacakları çalıştırmak için merdivenlerden çıkarım."
KARARLI VE HEDEFLİ OLMAK
Aileye, işe ve kişisel hedeflere bağlılık diğer bir önemli unsur olarak belirlendi. 107 yaşındaki bir kadın, "Aile için çalışan ve onu ayakta tutan kişi bendim" dedi. Aynı şekilde, 101 yaşındaki bir kadın "Dört yıl önce kalçam kırıldı. Yaklaşık bir ay sonra koltuk değneği, yürüteç veya başka bir şey olmadan yürüyebiliyordum, daima kararlı biri olmuşumdur." şeklinde konuştu.
SOSYAL HAYAT
Görüşmeye katılan tüm yaşlılar, sosyalleşmeyi sevdiklerini ve aileleriyle çok güçlü bağlara sahip olduklarını belirtti.
MERAK VE ÖĞRENME İSTEĞİ
Merak ve öğrenme isteği olarak tanımlanan bu özelliğin önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı Merino, "Okula gidemeyenler bile kendi kendilerine okuma ve yazma öğrenmiş" dedi.
POZİTİFLİK BAKIŞ AÇIŞI
100 yaşını aşan kişiler, hayatlarından memnun olmayı ve zor zamanlarda bile keyfini çıkarmayı bilen bireyler olarak nitelendirildi.
KONTROLLÜ BİR HAYAT
Kendi kararlarını verebilme ve kontrol hissi, uzun bir yaşam için diğer bir etken olarak belirlendi. Yüz yaşındaki bir kadın, "Her zaman kendi kararlarıma uydum, başkaları bana hayır dediğinde bile, zaman bana hak verdi." şeklinde konuştu.
ZEKA
İyi bir hafıza, hızlı ve çevik konuşma yeteneği ve geçmişteki akademik veya mesleki başarılar, uzun ve kaliteli bir yaşam için katkıda bulunan diğer unsurlar oldu.
ZORLUKLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMAK
Zorlukların üstesinden gelme ve hatta onlar sayesinde güçlenme, uzun bir yaşam sürmek için gerekli bir koşul olarak belirlendi. Örneğin, 101 yaşındaki bir adam şunları söyledi: "Eşime çok bağlıydım, 97 yaşında öldü. Kızım onun yaşını aşamayacağımı düşündü. Başta kötü hissettim ama sonra hayatın bir kez yaşandığını düşündüm, güçlü olmalıydım ve eşim kötü olduğumu görmek istemezdi."
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- 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı meğer buymuş! Ne kolesterol ne de şeker! Uzun yaşamın sırrı 8 madde de gizli!
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