Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...

İlaç Etkisi Gösteren Sarımsak ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sarımsağın doğal olarak birçok sağlık yararı bulunurken, ilaç etkisi gösterdiği de bilinmektedir. Özellikle kan inceltici etkisi nedeniyle, sarımsak kullanımıyla ilgili önerilen dozları aşmamak önemlidir. Ayrıca, sarımsak ile birlikte kullanılan ilaçlarla etkileşim konusunda doktorunuzla konuşmak gerekebilir.

Doğal Yollarla Ezme Yöntemi: Sarımsağı doğal yollarla ezmek, vitamin kaybını minimize etmek için etkili bir yöntemdir. Sarımsakları tahta kaşık veya tahta oklava yardımıyla ezmek, hem vitamin değerlerini korur hem de doğal lezzetin ortaya çıkmasına olanak tanır.