Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
Yıllardır vitamin deposu ve lezzet kaynağı olarak sofralardan eksik edilmeyen sarımsağın, yanlış tüketildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, sarımsağın ezilerek tüketilmesinin, içerdiği besin maddelerinin bazılarını kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte sarımsağı doğru şekilde tüketmenin yolları ve bu yöntemlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri...
Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, pek çok yemekte önemli bir rol oynarken, son zamanlarda uzmanlardan gelen açıklamalar sarımsağın ezilerek kullanılmasıyla ilgili dikkat çekici uyarıları ortaya çıkardı. İşte sarımsağın yanlış kullanımı hakkında bilgiler...
SARIMSAK EZİCİLERİ BÜTÜN VİTAMİNİ YOK EDİYOR!
Sarımsak ezicilerinin genellikle metal malzemeden yapıldığı bilinirken, bu malzemenin sarımsakla etkileşime geçmesi sonucunda içerdiği vitamin değerlerinin kaybedildiği ortaya çıktı.
Bu nedenle, sarımsak ezicisi yerine tahta kaşık veya tahta oklava kullanmak, sarımsağın vitamin değerlerini koruma açısından daha yararlı olabilir.
İlaç Etkisi Gösteren Sarımsak ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sarımsağın doğal olarak birçok sağlık yararı bulunurken, ilaç etkisi gösterdiği de bilinmektedir. Özellikle kan inceltici etkisi nedeniyle, sarımsak kullanımıyla ilgili önerilen dozları aşmamak önemlidir. Ayrıca, sarımsak ile birlikte kullanılan ilaçlarla etkileşim konusunda doktorunuzla konuşmak gerekebilir.
Doğal Yollarla Ezme Yöntemi: Sarımsağı doğal yollarla ezmek, vitamin kaybını minimize etmek için etkili bir yöntemdir. Sarımsakları tahta kaşık veya tahta oklava yardımıyla ezmek, hem vitamin değerlerini korur hem de doğal lezzetin ortaya çıkmasına olanak tanır.
SARIMSAK SAKLAMA YÖNTEMLERİ!
Mutfakta sarımsakları taze ve lezzetli tutmanın birçok yolu bulunuyor. İşte sarımsakları örerek, ezerek, buzlukta saklayarak, turşu yaparak veya kurutarak muhafaza etmenin pratik yolları:
1. Sarımsakları Örgü Yaparak Saklama:
✴Sarımsakları soymadan önce uzun saplı olanları tercih edin.
✴Sarımsakları bir araya getirerek saplarını içine alacak şekilde örün.
✴Örülen sarımsakları karanlık ve serin bir yerde saklayarak filizlenmeye karşı koruyun.
2. Sarımsakları Ezerek veya Rendeleyerek Saklama:
✴Sarımsakları soyup temizledikten sonra havlu kağıt ile kurulayın.
✴Havanda ezerek veya rendeleyerek istenilen formu elde edin.
✴Hava almayan kavanozlara yerleştirin ve üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyerek buzdolabında saklayın.
✴Kullanıldıkça azalan zeytinyağını yenilemeyi unutmayın.
3. Sarımsakları Buzlukta Saklama:
✴Sarımsakları soyup temizledikten sonra rendeleyin veya küçültün.
✴Buz kalıplarına eşit bir şekilde paylaştırın veya buzdolabı poşetinde saklayın.
✴Sarımsakları kullanacağınız yere göre zeytinyağı veya içme suyu ekleyin.
✴Hazırlanan sarımsakları buzlukta saklayabilirsiniz.
4. Sarımsakları Turşu Yaparak Saklama:
✴Sarımsakları soyup cam kavanozlara yerleştirin.
✴Üzerine sirke, tuz ve su ekleyerek, isteğe bağlı olarak acı biber de ekleyebilirsiniz.
✴Hava almayacak şekilde sıkıca kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın.
5. Sarımsakları Kurutarak Saklama:
✴Sarımsakları soyup temizleyin, dilimleyerek yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.
✴Fırında düşük sıcaklıkta (45 derece) ve alt-üst ısıda yarım saat kurutun.
✴Kuruyan sarımsakları hava almayan bir kapta veya kavanozda saklayabilirsiniz.
✴Bu pratik yöntemlerle, sarımsakları daha uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz...
SARIMSAĞIN FAYDALARI
✴Enfeksiyonlara karşı iyileştirici etkiye sahiptir.
✴Kan dolaşımını düzenler, damar tıkanıklığı oluşumunu engeller.
✴Kanser hücrelerine etki ederek yavaş ilerlemesini sağlar.
✴Kan şekerini dengeler.
✴Atardamarda meydana gelen kireçlenmelere iyi gelir.
✴Kolesterol ve tansiyonu düşürür.
✴Bağırsakta meydana gelen kurtları öldürür.
✴İç organları güçlendirir.
✴İdrar sökücüdür.
✴Kabızlığa iyi gelir.
✴Diş ağrısı için iltihap kurutucudur.
✴Saç dökülmesi ve cilt tedavisinde kullanılır.
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