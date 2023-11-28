Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bu yöntemle hemen anlayacaksınız
Piyasada birçok zeytinyağı olsa da hakiki olanını bulmak bazen güç olabiliyor. Orijinal zeytinyağını bulmak için ise çeşitli yöntemler uygulanabiliyor. İşte hakiki zeytinyağını anlamanın basit formülü
Sızma zeytinyağı ile riviera zeytinyağı arasındaki fark nedir? Artık basit bir yöntemle sahte zeytinyağı ile gerçek zeytinyağını kolayca anlayabileceksiniz.
HANGİSİ GERÇEK ZEYTİNYAĞI?
Sol başta ki yeşil renk olan yağ, erken hasat denilen bir yağ. Erken hasat edilen zeytinyağının rengi yeşil olur. Yani Zeytin ağaçta olgunlaşma evresini henüz tamamlamamıştır. Zeytin ağaçta kararmaya başlamadan hemen toplanır. Toplanan zeytin 4 saat geçmeden sıkıma gönderilir. Ve yağı çıkartılır. Bu halde ki zeytinin içinde bulunan mineraller üst seviyede olur. Çünkü bolca klorofil içerir. Fakat bu yöntemle elde edilen zeytinyağının oranı az maliyeti çoktur.
Ve bu şekilde olgunlaşmamış zeytinden çıkan yağ sabah kahvaltılarında, salatalarda ve pek çok hastalık tedavisinde kullanılır. Maliyeti yüksek fiyatı da pahalıdır.
Ortada kısımdaki zeytinyağı da taze yağdır. Yani zeytinler toplanır, biriktirilir ve sonra sıkıma gönderilir. Ve dinlendirilmeden hemen ambalajlanır ve satışa sürülür. Bu zeytinyağının aroması mükemmeldir. Bu yağın tek dezavantajı ise renginin bulanık olmasıdır. Hafif tortusu dibe çöker. Yine bu yağ yemeklerde, salatalarda ve kahvaltılarda kullanılır. Sağlık açısından ise oldukça faydalıdır.
En yani sağ baştaki zeytinyağı ise sıkıma gönderildikten sonra dinlenme tanklarına alınıp tortusu dibe çöken ve bu işlemden sonra satışa sunulan zeytinyağıdır. Aroması ve kokusu oldukça güzeldir. Hem gıda hem ilaç olarak kullanılmaktadır.
SIZMA ZEYTİNYAĞI İLE RİVİERA ZEYTİNYAĞI ARASINDAKİ FARK
Sızma zeytinyağı, tamamen doğal yöntemlerle toplanan zeytinlerin sıkma, kırma ve parçalama yöntemleriyle elde edilen bir yağdır. Kimyasal içermez.
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