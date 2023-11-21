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Ender Saraç açıkladı! 7 gün içinde - 5 kilo garanti! 1 bardak suyla tüketirseniz...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Ender Saraç açıkladı! 7 gün içinde - 5 kilo garanti! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Cayır cayır yağ yakıyor! Bu yöntemle 7 günde istediğiniz kiloya düşebilirsiniz! Dr. Ender Saraç'ın önerileri arasında yer alan sandaloz sakızı, kilo verme konusundaki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. Saraç, bu doğal sakızın içeriğinde bulunan bileşenlerin özellikle bağırsak sağlığına olumlu etkiler sağladığını vurguluyor. İşte kilo vermek isteyenlere mucizevi tarif...

Kış mevsimi kapıda olduğu için birçok kişi diyet planlarını gözden geçirme ihtiyacı hissediyor. Farklı mevsimlerde beslenme alışkanlıklarını uyarlamak, kilo kontrolü üzerinde etkili olabilir. Ancak, kilo vermek isteyenler için özel bir besin keşfedilmeyi bekliyor. İşte Erder Saraç'ın öve öve bitiremediği o sakız...

ENDER SARAÇ ÖNERDİ: YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR!

Diyet ve sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan Dr. Ender Saraç'ın önerdiği sandaloz sakızı, hızlı kilo kaybı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Sandaloz sakızı, reçineden elde edilen doğal bir sakız türüdür. Saraç'a göre, sandaloz sakızı tercihe bağlı olarak çiğnenerek veya toz halde takviye olarak tüketilebilir. Bu yöntemin, kilo verme sürecinde olumlu etkiler sağladığı belirtiliyor.

SANDALOZ SAKIZI NASIL TÜKETİLİR?

Malzemeler:

-Fındık büyüklüğünde sandaloz sakızı

-1 bardak ılık su

-Sirke (tercih ettiğiniz bir tür)

Yapılış:

-Sandaloz sakızını kolayca kırılıp ufalayabileceğiniz bir yapıya getirin.

-1 bardak ılık suyu bir kabın içine ekleyin.

-Ufalanmış sandaloz sakızını ılık suyun içine ekleyin.

-Bir süre bekleyerek sandaloz sakızının suya karışmasını sağlayın.

-Karışımı iyice karıştırdıktan sonra biraz bekleyin.

-Son olarak, karışıma bir miktar sirke ekleyin ve tekrar karıştırın.

SANDALOZ SAKIZI FAYDALARI NELER?

Yağ Yakımını Teşvik Eder: Sandaloz sakızı, yağ yakımını destekleyebilir ve metabolizmayı hızlandırabilir.

Bağırsakları Çalıştırır: Lif içeriği sayesinde, sandaloz sakızı bağırsakları çalıştırabilir ve sindirim sistemine olumlu etki edebilir.

Tokluk Hissi Verir: Lif açısından zengin olması nedeniyle, sandaloz sakızı tokluk hissi sağlayabilir ve aşırı yeme eğilimini azaltabilir.

Metabolizmayı Çalıştırır: Sandaloz sakızının içeriğindeki bileşenler, metabolizmayı hızlandırabilir ve enerji harcamasını artırabilir.

Kolesterol Düzeyini Düşürür: Araştırmalara göre, sandaloz sakızının kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Tansiyonu Dengeleyebilir: Bazı çalışmalar, sandaloz sakızının tansiyonu düzenleyici özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir.

Solunum Problemlerine Karşı Etkili Olabilir: Nefes darlığına ve bazı solunum problemlerine karşı etkili olabilir.

Diş Sağlığını Destekler: Diş ağrılarına ve diş eti hastalıklarına iyi gelerek, ağız ve diş sağlığını destekleyebilir.

Mide Ağrılarına Karşı Etkili Olabilir: Sandaloz sakızının mide ağrılarına ve sindirim sorunlarına karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

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