Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme konusundaki uzmanlığıyla bilinirken, kişisel bakım alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Yıllardır aynı sabunu kullandığını açıklayan Karatay, cilt sağlığının önemine vurgu yapıyor. Amerika'da yaşadığı dönemde kullandığı sabuna büyük ilgi gösterildiğini belirten Karatay, yarasız, temiz ve pürüzsüz bir cilt için önerdiği sabunu paylaştı.
Zeytinyağı sabunu, cildin ve saç diplerinin ihtiyaç duyduğu bakımı karşılayan zengin vitamin ve minerallerle dolu bir doğal üründür. Sağlıklı beslenme konusundaki uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerisi olan zeytinyağı sabunu, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olurken, saç sağlığını destekleyen doğal bir seçenek sunar. İşte mucizevi sabunun cilde faydaları...
Prof. Dr. Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrının doğru sabunu seçmek olduğunu söyledi. 10 yaş geriye götürüyor
Canan Karatay, yıllarca aynı sabunu kullandığını söyledi. İşte Karatay'a göre pürüzsüz cildin sırrı...
AMERİKA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Canan Karatay'a soruldu:
Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?
"Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı.
Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı.
15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."
CİLT TEMİZLİĞİ: Zeytinyağlı sabun, cildi nazikçe temizler ve doğal yağ dengesini korur. Cildi derinlemesine temizlerken kurutma etkisi minimum düzeydedir.
NEMLENDİRME: Zeytinyağı, cilt için doğal bir nemlendiricidir. Zeytinyağlı sabun, cildi nemlendirir, yumuşatır ve kuruluğu önler.
ANTİOKSİDAN ETKİ: Zeytinyağı, ciltteki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, cildin erken yaşlanma belirtilerine karşı korunmasına yardımcı olabilir.
AKNE VE SİVİLCE TEDAVİSİ:
Zeytinyağlı sabun, doğal antiseptik özelliklere sahiptir ve akne, sivilce gibi cilt sorunlarına karşı yardımcı olabilir.
EGZAMA VE İLTİHAPLANMA TEDAVİSİ:
Zeytinyağı, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletebilir.
SAÇ BAKIMI:
Zeytinyağlı sabun, saçı nazikçe temizler ve doğal parlaklığını artırabilir. Ayrıca saç derisini nemlendirerek kepek oluşumunu önleyebilir.
YARA İYİLEŞMESİ:
Zeytinyağı, ciltteki küçük yaraların ve kesiklerin doğal bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir.
CİLT TONUNU DENGELEME:
Zeytinyağlı sabun, cilt tonunu dengeleyebilir ve cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayabilir.
ZEYTİNYAĞINDAN KAYNAKLANAN VİTAMİNLER:
Zeytinyağı, E vitamini açısından zengindir, bu da cildin sağlığını destekler. Ayrıca A vitamini ve polifenoller gibi diğer vitaminler ve antioksidanlar içerir.
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- Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
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