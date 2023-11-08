Dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığı: Tüberküloz! 7.5 milyon kişide görüldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplumda verem adıyla da bilinen tüberküloz ile mücadelede Kovid-19 salgınından sonra iyiye doğru bir eğilim olduğunu ancak bu alanda belirlenen yeni hedeflere ulaşmak için hızlandırılmış çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Tüberküloza bağlı ölümlerin sayısı 2021'de 1,4 milyonken, geçen yıl 1,3 milyona geriledi. Hastalıkla mücadeleye yönelik küresel çabalar 2000 yılından bu yana 75 milyonun üzerinde hayat kurtardı.
DSÖ tarafından yayımlanan 2023 Küresel Tüberküloz Raporu'nda, 92 ülke ve bölgeden veriler yer aldı.
Raporda, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konulduğu, bunun, DSÖ'nün 1995'te küresel olarak tüberkülozu izlemeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunun altı çizildi.
Kovid-19 salgını sonrası 2022'de tüberkülozun teşhis ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaşmasında dünya genelinde iyileşme görüldüğü kaydedilen raporda, bu alanda belirlenen yeni hedeflere ulaşmak için hızlandırılmış çalışmalara ihtiyaç bulunduğu aktarıldı.
Raporda, 2020 ve 2021'de yeni tüberküloz tanısı konan kişi sayısındaki küresel düşüşün yüzde 60'ından fazlasını Hindistan, Endonezya ve Filipinler'deki vakaların azalmasıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, bu ülkelerde 2022'de artan tüberküloz vakalarının 2019 seviyelerinin üzerine çıktığı kaydedildi.
2021'de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan hastalar da dahil tüberküloza bağlı ölümlerin sayısı 1,4 milyon iken, bu rakamın 2022'de 1,3 milyona gerilediğine vurgu yapıldı.
2020-2022 yılları arasında Kovid-19 nedeniyle tedavilerde yaşanan aksamaların, yarım milyondan daha fazla tüberküloza bağlı ölümle sonuçlandığı ve tüberkülozun HIV'li hastalar için ölümcül etkisinin olduğu belirtildi.
Raporda, tüberküloz teşhis araçları, ilaçları ve aşılarının geliştirilmesinde ilerleme kaydedildiği ancak bunun, bu alandaki genel yatırım düzeyiyle sınırlı olduğunun altı çizildi.
2022'DE HALEN DÜNYANIN İKİNCİ ÖLÜMCÜL BULAŞICI HASTALIĞI
Tüberkülozla mücadeleye yönelik küresel çabaların 2000 yılından bu yana 75 milyonun üzerinde hayat kurtardığı vurgulanan raporda, 2022'de dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığı olmayı sürdüren tüberkülozla mücadele için daha fazla çabaya ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.
Raporda, 2022'deki tüberkülozla mücadelede yaşanan önemli iyileşmeye rağmen, salgının neden olduğu aksaklıklar ve devam eden çatışmalar nedeniyle 2018'de belirlenen küresel tüberküloz hedeflerini karşılama konusunda ilerlemenin yetersiz kaldığı aktarıldı.
2015'ten 2022'ye tüberküloza bağlı ölümlerde yüzde 19'luk düşüş kaydedildiği belirtilen raporda, DSÖ'nün 2025'e kadar tüberküloza bağlı yüzde 75 oranında azalma hedefinin çok gerisinde kalındığı vurgulandı.
Raporda, tüberküloz için yürütülen hizmet ve araştırma için hedeflenen fonun yarısından azının seferber edildiği de kaydedildi.
"TÜBERKÜLOZ HİKAYESİNDE SON BÖLÜMÜ YAZMA FIRSATINA SAHİBİZ"
Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uzun yıllar geçmiş nesillerin tüberküloz nedeniyle acı çektiği ve öldüğünü hatırlatırken, hastalığın ne olduğunun, sebeplerinin ve nasıl önleneceğinin bilinmediğini kaydetti.
Ghebreyesus, "Bugün atalarımızın ancak hayal edebileceği bilgi ve araçlara sahibiz. Siyasi kararlılığımız var ve insanlık tarihinde hiçbir neslin sahip olmadığı bir fırsata sahibiz. Tüberküloz hikayesinde son bölümü yazma fırsatına sahibiz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"