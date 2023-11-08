Dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığı: Tüberküloz! 7.5 milyon kişide görüldü

2021'de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan hastalar da dahil tüberküloza bağlı ölümlerin sayısı 1,4 milyon iken, bu rakamın 2022'de 1,3 milyona gerilediğine vurgu yapıldı.

2020-2022 yılları arasında Kovid-19 nedeniyle tedavilerde yaşanan aksamaların, yarım milyondan daha fazla tüberküloza bağlı ölümle sonuçlandığı ve tüberkülozun HIV'li hastalar için ölümcül etkisinin olduğu belirtildi.

Raporda, tüberküloz teşhis araçları, ilaçları ve aşılarının geliştirilmesinde ilerleme kaydedildiği ancak bunun, bu alandaki genel yatırım düzeyiyle sınırlı olduğunun altı çizildi.