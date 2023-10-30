30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Rokanın dinamik fiziği tetikleyen inanılmaz etkisi etkisini daha önce duymadınız! Meğer derdi de dermanı da ondaymış...

Rokanın dinamik fiziği tetikleyen inanılmaz etkisi etkisini daha önce duymadınız! Meğer derdi de dermanı da ondaymış...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
ABONE OL
Rokanın dinamik fiziği tetikleyen inanılmaz etkisi etkisini daha önce duymadınız! Meğer derdi de dermanı da ondaymış...

Diyet programlarının vazgeçilmez ürünü ve Türk mutfağının gözde salata malzemelerinden biri olan roka, düzenli tüketilmesi halinde sağlık açısından da büyük bir önem arz ediyor. Turpgiller ailesine ait büyük yeşil yapraklarından biri olan bitkinin faydaları ise uzmanların tarafından saymakla bitmiyor. İşte Rokanın faydaları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA