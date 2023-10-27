Harvard'lı bilim insanları açıkladı: Tüketenlerin tüm sağlık sorunlarını düzeltiyor! İşte uzun ve sağlıklı ömrün formülü...
Bilim insanları uzun vadeli sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği ve erken ölüm riskini azaltılabileceği sağlıklı beslenme modelleri belirledi. Bu modelleri hayatınıza entegre ederek geri kalan yaşamımızın uzun ve sağlıklı geçmesini sağlayabilirsiniz. İşte o modeller…
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, beslenme biçimleri ile erken ölüm arasındaki ilişkiyi inceledi. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan bu çalışma, Harvard Beslenme Bölümü profesörü ve başkanı Dr. Frank Hu tarafından yürütüldü. Bu araştırma, Amerikalılar için Beslenme Yönergeleri'nin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.
Araştırma ekibi, ABD'de en yaygın olarak tercih edilen dört farklı beslenme biçimini inceledi ve bu çalışmaya 36 yılı aşkın bir süre boyunca 75.000 kadın ve 44.000'den fazla erkeği takip etti. İşte Harvard Üniversitesi tarafından belirlenen dört sağlıklı beslenme planı:
Akdeniz Diyeti: Akdeniz diyeti, tam tahıllı gıdalar, balık veya tavuk, sebzeler ve antioksidan açısından zengin zeytinyağı tüketmeyi önerir. Bu diyet, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin geleneksel beslenme alışkanlıklarından esinlenir. Önceki araştırmalar, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalık ve diğer kronik rahatsızlıkların riskini azalttığını göstermiştir. Bu diyeti uygulayanlarda ölüm riski %18 oranında azalmıştır.
Sağlıklı Bitki Bazlı Diyet: Bu diyet, daha fazla bitki bazlı gıda tüketmeye odaklanır, ancak hayvansal ürünleri (örneğin peynir) içermez. Araştırmacılar, bu kategoriye alkol ve sağlıksız bitki bazlı gıdaları da eklemişlerdir. Vegan bir beslenme tarzının ise ölüm riskini %14 oranında azalttığı bulunmuştur.
ABD Tarım ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanları'nın Oluşturduğu Beslenme Önerileri: Bu önerilere göre, bitki bazlı ürünlerin yanı sıra yağsız hayvan proteini ve süt ürünleri teşvik edilirken, kırmızı ve işlenmiş et, ilave şeker, sağlıksız yağlar ve alkol yasaklanmıştır. Bu beslenme biçimi de erken ölüm riskini %19 azaltmıştır.
Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi: Bu indeks, taze sebzeleri, meyveleri, kepekli tahılları, yemişleri, baklagilleri, bitki bazlı proteinleri, balıkları ve sağlıklı yağları diyetinize dahil etmeyi önerir. Sert kabuklu yemişler, tohumlar, kepekli tahıllar ve daha az kırmızı ve işlenmiş et tüketimi gibi önerilere yer verilir. Bu beslenme biçimi de erken ölüm riskini %20 azaltmıştır.
Bu çalışma, farklı beslenme biçimlerinin sağlık ve uzun ömür üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor ve bu dört sağlıklı beslenme planının erken ölüm riskini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.
Ömrü uzatan ve hastalıklardan koruyan besinler
AVOKADO
B vitaminleri, D vitamini, potasyum ve çeşitli yağları içeren nadide meyvelerden olan avokado sağlığa sağlık katıyor. Tansiyon ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcıdır.
ISPANAK
Kalp, tansiyon, göz ve deri hastalıklarına karşı etkili bir sebzedir. Sık tüketimi ile birçok cilt lekelenmelerinin önüne geçilebilir.
MANTAR
Yapılan çalışmalarda mantarın bünyeyi hastalıklara karşı koruduğu görülmüştür.
KARNABAHAR
Sinir sistemini olumlu etkileyen ve zihin yorgunluğunu alan bir sebze olan karnabahar, mevsiminde düzenli olarak tüketilmelidir.
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