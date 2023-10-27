Harvard’lı bilim insanları açıkladı: Tüketenlerin tüm sağlık sorunlarını düzeltiyor! İşte uzun ve sağlıklı ömrün formülü...

Araştırma ekibi, ABD'de en yaygın olarak tercih edilen dört farklı beslenme biçimini inceledi ve bu çalışmaya 36 yılı aşkın bir süre boyunca 75.000 kadın ve 44.000'den fazla erkeği takip etti. İşte Harvard Üniversitesi tarafından belirlenen dört sağlıklı beslenme planı:

Akdeniz Diyeti: Akdeniz diyeti, tam tahıllı gıdalar, balık veya tavuk, sebzeler ve antioksidan açısından zengin zeytinyağı tüketmeyi önerir. Bu diyet, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin geleneksel beslenme alışkanlıklarından esinlenir. Önceki araştırmalar, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalık ve diğer kronik rahatsızlıkların riskini azalttığını göstermiştir. Bu diyeti uygulayanlarda ölüm riski %18 oranında azalmıştır.