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44 ilaç daha devlet tarafından karşılanacak! Bakan Vedat Işıkhan detayları duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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44 ilaç daha devlet tarafından karşılanacak! Bakan Vedat Işıkhan detayları duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 44 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal güvenlik alanında sağladıkları destekler ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Paylaşımında, 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, metabolik hastalık, hipertansiyon, multiple skleroz ve 6 kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 44 ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine' alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375'e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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