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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! SGK’nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Geri ödeme listesine alınanlar arasında 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı bulunuyor.

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