Faydası uçup gidiyor! Maden suyunu bilmeden zararlı hale dönüşüyor! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken hususu açıkladı

Günlük olarak rutin tükettiğimiz maden suları zengin mineral yapısı ile vücuda oldukça faydası olan içecekler arasında yerini alıyor. Yemekten sonra hazımsızlığa iyi geldiği için hemen hemen herkesin dolabında bulunan maden suyu uzmanlar doğru tüketme konusunda uyarıyor.

Bilindiği üzere kimimiz maden sularını şişesinde tüketirken kimimiz ise bardağa koyarak tüketiyoruz. Uzmanlar ise bardağa koyanlar için uyarıda bulundu.

CAM ŞİŞEDE TÜKETMEK ÖNEMLİ!

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre cam şişede tüketilen maden sularında kabarcık oluşumu minimum seviyede olur. Lakin bardağa dökerek tüketildiğinde içerisinde yer alan yararlı gazları dışarı salmış oluyoruz.

Ayrıca uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesini tavsiye ediyor.