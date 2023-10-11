Faydası uçup gidiyor! Maden suyunu bilmeden zararlı hale dönüşüyor! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken hususu açıkladı
Yemekten sonra hazımsızlığı gidermesi ile bilinen maden suları hazımsızlığın haricinde mineralli yapısı ile vücuda büyük fayda sağlıyor. Lakin uzmanlar bu faydalı ürününün zararlı hale dönüştürülmemesi konusunda uyarıda bulundu. İşte dikkat edilmesi gereken detaylar…
Günlük olarak rutin tükettiğimiz maden suları zengin mineral yapısı ile vücuda oldukça faydası olan içecekler arasında yerini alıyor. Yemekten sonra hazımsızlığa iyi geldiği için hemen hemen herkesin dolabında bulunan maden suyu uzmanlar doğru tüketme konusunda uyarıyor.
Bilindiği üzere kimimiz maden sularını şişesinde tüketirken kimimiz ise bardağa koyarak tüketiyoruz. Uzmanlar ise bardağa koyanlar için uyarıda bulundu.
CAM ŞİŞEDE TÜKETMEK ÖNEMLİ!
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre cam şişede tüketilen maden sularında kabarcık oluşumu minimum seviyede olur. Lakin bardağa dökerek tüketildiğinde içerisinde yer alan yararlı gazları dışarı salmış oluyoruz.
Ayrıca uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesini tavsiye ediyor.
MADEN SUYUNUN FAYDALARI NELER?
- Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral oranını karşılayarak dinçlik kazanmaya yardımcı olur.
- Kalp ve damar hastalıklarının tedavi sürecini hızlandırabilir.
- Kan basıncının kontrol altına alınmasını sağlayarak tansiyon gibi rahatsızlıklar yaşayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.
- Kaslarda meydana gelen kasılma problemlerinin oluşmasını engelleyebilir.
- Yağ metabolizma görevini üstlenerek kilo kaybını kolaylaştırabilir.
- Kolesterol gibi çeşitli sağlık problemlerinin tedavi sürecine olumlu katkıda bulunur.
- Kolajen üretimini destekleyerek ince çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını geciktirebilir. Oluşan kırışıklıkların giderilmesini hızlandırabilir.
MADEN SUYU İLE SODANIN FARKLARI NELERDİR?
Maden suyu, yer altından çıkarılan ve doğal olarak kullanıcılara ulaştırılan içeceklerdendir. Soda ise laboratuvar ortamında içilebilir herhangi bir suyun içerisine belirli miktar ve türde mineralin ilave edilmesi ile üretilir. İki içecek arasında temel fark çıkarılma ve üretim şeklidir. Aynı zamanda maden suyu lezzet olarak sert aromaya sahip iken soda yumuşak içimi ile dikkat çeker.
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