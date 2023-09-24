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Grip aşısı uygulaması ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Grip aşısı uygulaması ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda grip salgınlarının etkilerini azaltmak amacıyla grip aşısı uygulamasının 15 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirterek, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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