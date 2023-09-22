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Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3’e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...

Yaş, cinsiyet veya beslenme tercihleri fark etmeksizin, omega-3 yağ asitleri sağlığımız için son derece önemlidir. Uzmanlar, bu esansiyel yağ asitlerini haftada en az iki kez somon gibi yağlı balıklardan tüketmeyi önerse de, balık yemeyenler için omega-3 ihtiyacını karşılayacak birçok bitkisel kaynak mevcuttur. İşte omega-3 alımını desteklemek için balık yerine tercih edebileceğiniz besinler!

Omega-3 yağ asitleri, sağlığımız için oldukça önemli olan bir besin öğesidir ve herkesin bu önemli besin maddesini alması önerilir. Uzmanlar, haftada en az iki kez somon gibi yağlı balık tüketmenin, omega-3 ihtiyacını karşılamak için etkili bir yol olduğunu belirtiyor. Ancak, balık tüketmeyi tercih etmeyen veya bu seçeneği kullanamayan insanlar için de alternatif besinler bulunuyor.

OMEGA-3 DEPOSU BESİNLER!

Her porsiyonda yüksek miktarda lif, protein, magnezyum ve manganez sağlayan keten tohumu, aynı zamanda bir omega-3 kaynağı olarak da değer taşıyor. Bir yemek kaşığı (10 gram) keten tohumu yaklaşık olarak 2 bin 350 mg ALA içeriyor. Bu miktar günlük önerilen miktarı fazlasıyla karşılıyor.

CHİA TOHUMU

Her porsiyonda yüksek miktarda lif ve protein sağlayan chia tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından da zengin bir yiyecek olarak konumlanıyor. F vitamini olarak bilinen, 3 çift bağ içeren 18 karbonlu esansiyel bir yağ asidi olan ALA da chia tohumunun içerdiği besin öğelerinden bir tanesi.

Yapılan araştırmalara göre; 19 yaş üstü yetişkin kadınların günde bin 100, erkeklerin ise bin 600 miligram (mg) ALA alması gerekiyor. Yalnızca bir yemek kaşığı (28 gram) chia tohumu, günlük olarak önerilen omega-3 yağ asidi alımını fazlasıyla karşılayarak 5 bin miligrama ulaşıyor!

BRÜKSEL LAHANASI

İçeriğindeki yüksek oranda K vitamini, C vitamini ve lif miktarına ek olarak Brüksel lahanası, ideal bir omega-3 yağ asidi kaynağı olma özelliği de taşıyor. Turpgiller familyasından gelen diğer sebzeler de omega-3 ve diğer besinler açısından zengin kabul ediliyor.

Yarım fincana denk gelen 44 gram çiğ Brüksel lahanası yaklaşık olarak 44 mg ALA içeriyor. Üstelik şaşırtıcı olsa da pişirilmiş Brüksel lahanası, çiğine kıyasla ALA açısından daha zengin oluyor. 78 gram pişirilmiş lahana, 135 mg omega-3 yağ asidi içeriyor.

ALG YAĞI

Alglerden elde edilen bir yağ türü olan alg yağı hem EPA hem de DHA açısından zengin olan birkaç vegan kaynaktan biri olarak ön plana çıkıyor. Alg yağı takviyeleri genel olarak 400 ila 500 mg kombine DHA ve EPA içeriyor.

Takviye miktarına bağlı olarak alg yağı, günlük önerilen DHA ve EPA miktarının yaklaşık yüzde 44'ünü karşılayabiliyor.

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