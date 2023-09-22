Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3’e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...

Omega-3 yağ asitleri, sağlığımız için oldukça önemli olan bir besin öğesidir ve herkesin bu önemli besin maddesini alması önerilir. Uzmanlar, haftada en az iki kez somon gibi yağlı balık tüketmenin, omega-3 ihtiyacını karşılamak için etkili bir yol olduğunu belirtiyor. Ancak, balık tüketmeyi tercih etmeyen veya bu seçeneği kullanamayan insanlar için de alternatif besinler bulunuyor.