Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
Esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, yılların ustaları tarafından özel bir dokunuşla hazırlanıyor. 32 yıllık bir ustadan gelen geleneksel mercimek çorbası tarifini sizler için araştırdık. İşte tam kıvamında enfes bir esnaf lokantası usulü mercimek çorbası yapılışı!
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, lokantalarda tattığınızda ayrı bir lezzete sahiptir. Bu çorbanın evde yapılan versiyonları ise bazen o özel tadı yakalamada zorlanabilir. İşte, esnaf lokantalarının ustalarından öğrenilen ve sırrını paylaştığı kusursuz lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı tuz
6 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
Yarım limon
1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
Mercimeği iyice yıkayın ve bir süzgece alarak suyunu süzün.
Büyük bir tencereye tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Küçük doğranmış soğanı tencereye ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Soğanın üzerine unu ekleyin ve un hafifçe renk alana kadar karıştırarak kavurun.
Domates salçası ve biber salçasını ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha kavurun.
Yıkanmış mercimekleri tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri birkaç dakika karıştırarak kavurun.
Sıcak suyu ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Çorba piştikten sonra blender veya el blendırı kullanarak püre haline getirin. İsteğinize bağlı olarak pürüzsüz veya biraz taneli bırakabilirsiniz.
Püre haline getirilmiş çorbayı tekrar tencereye alın, sütü ekleyin ve karıştırın.
Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın ve çorbayı bir taşım daha kaynatın.
Servis yapmadan önce üzerine pul biber serpebilir ve limon dilimleri ile taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK'dan tarih açıklaması...
- Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!
- Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali! Afra Saraçoğlu'na estetikli diyenler haklı çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...
- E-DEVLET KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI | KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? Başvurular ne zaman başlıyor? GSB son duyurular...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?
- İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Bu 2 baharat bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam tüketirseniz...
- BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! 24 Eylül 2023 Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?
- AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...
- Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?