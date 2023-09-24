Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...

Yapılışı:

Mercimeği iyice yıkayın ve bir süzgece alarak suyunu süzün.

Büyük bir tencereye tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Küçük doğranmış soğanı tencereye ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanın üzerine unu ekleyin ve un hafifçe renk alana kadar karıştırarak kavurun.

Domates salçası ve biber salçasını ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha kavurun.

Yıkanmış mercimekleri tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Sıcak suyu ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).