"2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kas hasarı sakatlığı yaşayan futbolcuların ne zaman tekrar sahalara döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...