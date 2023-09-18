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2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?

"2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbolcuların sıklıkla karşılaştığı sakatlıklar arasında kas hasarı ve zorlanması vardır. Merak edilenler arasında ise 2. derece kas hasarı olan futbolcuların iyileşme süreçleri yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

"2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kas hasarı sakatlığı yaşayan futbolcuların ne zaman tekrar sahalara döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

KAS YIRTILMASI NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Kas yırtılmasının iyileşme süreci hasarın şiddetine göre değişiklik gösterir.

Eğer hafif bir kas yırtılması meydana geldiyse burada iyileşme süreci 2 ila 3 hafta içerisinde değişiklik gösterir.

Eğer kas yırtılması ciddi boyutlarda ise bu iyileşme süresi 6 haftaya kadar çıkabilir.

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