Türkan Şoray’ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...

Güzel ve çekici bir bakış için uzun ve gür kirpikler, makyaj rutininin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, kirpiklerinizi uzatmak için sık sık rimel kullanmak veya takma kirpikler takmak kirpiklerinize zarar verebilir ve dökülmelere neden olabilir. İşte kirpikleri ok gibi uzatan mucizevi formül...