09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...

Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2023
ABONE OL
Türkan Şoray’ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...

Uzun ve gür kirpiklere sahip olmak sabır gerektirir. Doğal yöntemleri düzenli olarak kullanarak, Türkan Şoray gibi göz kamaştıran kirpiklere sahip olabilirsiniz. Unutmayın ki herkesin kirpik yapısı farklıdır, bu nedenle sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. İşte 1 haftada takma kirpik etkisi yaratan tarif...

Güzel ve çekici bir bakış için uzun ve gür kirpikler, makyaj rutininin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, kirpiklerinizi uzatmak için sık sık rimel kullanmak veya takma kirpikler takmak kirpiklerinize zarar verebilir ve dökülmelere neden olabilir. İşte kirpikleri ok gibi uzatan mucizevi formül...

1 HAFTADA TAKMA KİRPİK ETKİSİ!

Makyajınızı daha gösterişli hale getiren uzun kirpiklere sahip olmak istiyorsanız, bu doğal yöntemi uygulayabilirsiniz. İşte malzemeler:

-Hint yağı - 1 yemek kaşığı

-Hindistan cevizi yağı - 1 tatlı kaşığı

-E vitamini yağı - ½ çay kaşığı

HAZIRLANIŞI

-1 çorba kaşığı hindistancevizi yağına 1 çorba kaşığı hint yağı ekleyin.

-E vitamini yağını da ½ çay kaşığı ekleyin.

-Üç yağın birbirine geçmesi için iyice karıştırın.

-Yüzünüzü yıkayıp, ilk olarak kirpiklerdeki tüm makyajın çıkmasını sağlayın.

-Daha sonra bu karışımı boş bir maskara şişesinin içerisine ekleyin.

-Maskara fırçasıyla rimel sürermiş gibi bu karışımı kirpiklerinize uygulayın.

EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ DE VAZELİN!

Kuru ve çatlayan bölgeyi nemlendirmek için kullanılan en etkili ürünlerden biri de vazelindir.

Vazelin, sadece dudak ve elleri nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kirpiklerde de büyük bir etki bırakabilir.

Aynı zamanda bu ürün, kirpiklerinizin sağlıklı bir şekilde uzamasına da yardımcı olabilir.

Bir pamuk yardımıyla kirpik diplerinize vazelini sürün. Her akşam yatmadan önce, yüz temizliğinizi yaptıktan sonra uygulayabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA