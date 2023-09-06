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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı! Kovid-19'un BA.2.86 varyantı 11 ülkede tespit edildi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs uyarısı! Kovid-19’un BA.2.86 varyantı 11 ülkede tespit edildi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesi Kovid-19’un yeni varyantıyla bazı ülkelerde görüldüğünü belirtti. DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 nedeniyle Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa'da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.

Kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artış yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor." dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19'a dair DSÖ'nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ'ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ'yü bilgilendirdiğini vurguladı.

"KÜRESEL OLARAK BASKIN BİR VARYANT YOK"

Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.
Kovid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ

Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini aktaran Koca, "Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız." ifadesini kullanmıştı.

Özellikle yaşlı ve kronik hastaların kalabalık ortamlarda kendilerini tıpkı gripten korudukları şekilde korumaya devam etmelerini öneren Koca, "Hastalık belirtisi olanlar da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil." bilgisini paylaşmıştı.

DSÖ'DEN AŞI HATIRLATMASI

Ghebreyesus, "DSÖ'nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı." şeklinde konuştu.

Kovid vakaları yeniden arttı mı? Koca açıkladı
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