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EV yapımı çikolata tarifi: En pahalı çikolatayı bile kıskandıracak lezzet! Katkı maddesi ve koruyucu içermiyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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EV yapımı çikolata tarifi: En pahalı çikolatayı bile kıskandıracak lezzet! Katkı maddesi ve koruyucu içermiyor

Vücuda mutluluk hormonu salgılayan çikolata, hemen herkesin hayır diyemeyeceği bir lezzet! Özellikle çocuklar tarafından tüketilen çikolatanın sağlıklı olup olmadığı sorusu ise sık sık akıllara gelir. İçinde katkı maddesi ve koruyucu bulundurmayan bu tarif, hem pratik hem ekonomik hem de çok kolay! İşte çok seveceğiniz çikolata tarifi...

Neredeyse tüm besin maddelerinde bulunan ve oldukça zararlı olan palmiye yağı maalesef ki çocukların severek ve bayılarak yediği krem çikolatanın içerisinde de mevcut.

Ancak sizler için palmiye yağı, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen evde kendi imkanlarınız ile çok pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir krem çikolata tarifi bulduk. Çocuklarınıza gönül rahatlığı ile yedirebilirsiniz...

GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz az sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu kakao

1 su bardağı toz şeker

1 avuç fındık (tercihe göre kullanmayabilirsiniz)

YAPILIŞI

Kuru ve içinde koku olmayan bir kavanozun içerisine tüm malzemeleri katalım. Ardından blender ile tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar çırpalım (yaklaşık 10 dakika sürüyor). Ardından elde ettiğiniz çikolatayı 30 dakikaya boyunca buz dolabında bekletelim ve sonrasında istediğiniz zaman tüketmeye hazır hale gelmiş olacak. Şimdiden afiyet olsun…

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