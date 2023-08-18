EV yapımı çikolata tarifi: En pahalı çikolatayı bile kıskandıracak lezzet! Katkı maddesi ve koruyucu içermiyor

YAPILIŞI

Kuru ve içinde koku olmayan bir kavanozun içerisine tüm malzemeleri katalım. Ardından blender ile tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar çırpalım (yaklaşık 10 dakika sürüyor). Ardından elde ettiğiniz çikolatayı 30 dakikaya boyunca buz dolabında bekletelim ve sonrasında istediğiniz zaman tüketmeye hazır hale gelmiş olacak. Şimdiden afiyet olsun…