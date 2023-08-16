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Yeni Covid-19 varyantı alarmı: Bilim insanlarından maskeye geri dönme çağrısı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Yeni Covid-19 varyantı alarmı: Bilim insanlarından maskeye geri dönme çağrısı

İngiltere'deki uzmanlar, son olarak Danimarka'da görülen yeni Kovid-19 varyantı BA.6'ya ilişkin endişelerini dile getirdi. Oxford Üniversitesi'nden Dr. Trisha Greenhalgh, "Bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi görünüyor.” yorumunu yaparken, London College Üniversitesi'nden Profesör Christina Pagel “BA.6, onu önceki Omicron türlerinden farklı kılan çok sayıda yeni mutasyona sahip. Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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