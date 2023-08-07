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Güvelerden kurtulmak bu kadar kolay! Tek bir damlası kesin çözüm oluyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Güvelerden kurtulmak bu kadar kolay! Tek bir damlası kesin çözüm oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle güve kelebekleri evde ve mutfakta görülmeye başlıyor. Kapıdan, pencereden, boşluk veya çatlaklardan kolayca girebilen güvelerden kurtulmak ise bu pratik ve etkili ev ilacıyla çok kolay! İşte güve oluşumunu önleyen formül

Güveler pek çok şekilde evde bulunabilir. Elbise güveleri, genellikle giysilerin içinde veya çevresinde oluşur. Kiler güveleri, mutfak dolaplarında, çekmecelerinde veya kilerde bulunur. Güveler, kapıdan, pencereden, boşluk veya çatlaklardan kolayca girebilir. Bu yöntemle güve oluşumunu engelleyecek ve evdeki güveleri yok edebileceksiniz.

Bu doğal ilaçların en iyi yanı, yalnızca güve probleminizi ortadan kaldırmakla kalmaz. Aynı zamanda tatarcıkları, hamamböceklerini, kulağakaçanları ve kimsenin evde istemediği diğer böcekleri de uzaklaştırabilir.

İşte güve kelebeklerinin kökünü kurutan etkili formül…

Birkaç farklı esansiyel yağ, evdeki güvelerden kurtulmada oldukça etkilidir. Sandal ağacı, sedir ağacı, sardunya, karanfil, nane, greyfurt, portakal çiçeği, bergamot, okaliptüs ve lavanta kokulu yağlar evdeki güvelerin oluşumunu engelleyen yağlardır. Bu yağlardan birinden 1 yemek kaşığı alıp sprey şişesine dökün. Üzerine biraz su ve gül suyu ekleyin. Püskürtmeden önce çalkalayın.

Dilerseniz bir sprey şişesi oluşturmak yerine, uçucu yağları doğrudan dolap raflarının etrafına yerleştirilmiş pamuk topları üzerinde kullanabilirsiniz. Pamuklara dilediğiniz yağı damlatın. Ardından her rafa ve her kavanozun arasına koyarak güve oluşumunu engelleyebilirsiniz.

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