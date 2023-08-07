Güvelerden kurtulmak bu kadar kolay! Tek bir damlası kesin çözüm oluyor

Güveler pek çok şekilde evde bulunabilir. Elbise güveleri, genellikle giysilerin içinde veya çevresinde oluşur. Kiler güveleri, mutfak dolaplarında, çekmecelerinde veya kilerde bulunur. Güveler, kapıdan, pencereden, boşluk veya çatlaklardan kolayca girebilir. Bu yöntemle güve oluşumunu engelleyecek ve evdeki güveleri yok edebileceksiniz.